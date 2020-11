Análisis de El País de España

Joe Biden tiene en sus manos dar un cambio significativo al conflicto venezolano

Washington es el principal valedor de Guaidó, alentó su proclamación como presidente interino, apoyó los intentos fallidos de quebrar y derrocar al chavismo y multiplicó las sanciones en los últimos dos años. No obstante, esa estrategia no solo no solucionó la crisis, sino que la brecha política es hoy mucho más profunda.