Jorge Rodríguez califica de «milagro» el resurgimiento económico de Venezuela

Caracas.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela está viviendo un verdadero milagro económico, tras haber derrotado la guerra multiforme emprendida en contra del país.

«Lo que acaba de exponer la vicepresidenta es sinónimo de que este año ha sido de recuperación económica y que el resultado electoral del 21 de noviembre dice que Venezuela ama la paz, y eso es positivo para la economía nacional», dijo luego de recibir por parte de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Presupuesto de la Nación para el año 2022.

Rodríguez se manifestó ante la recuperación.

El parlamentario resaltó, además, que 76% de la planificación presupuestaria estará dedicada a las diversas formas de inversión social, cosa que determina el carácter profundamente humanista del Gobierno revolucionario. Cabe destacar que el Gobierno nacional ha llevado acabo a lo largo de los últimos 22 años múltiples programas de protección al ciudadano como Hogares de la Patria, Gran Misión Amor Mayor, Gran Misión Vivienda Venezuela, Parto Humanizado, Chamba Juvenil, misiones educativas como Robinson, Rivas y Sucre.

Rodríguez felicitó al gabinete Ejecutivo de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro por impulsar la educación, la salud y la inversión social en el país.

Agregó que muchas de las mejoras económicas en el país se han ejecutado en silencio para poder llevarlas a cabo.

«El ciudadano Presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha actuado siempre en silencio, de no haber sido así no se hubiese logrado pasar el Clap de productos importados a productos nacionales, no se hubiesen podido traer las vacunas, ni se hubiesen podido recuperar las refinerias», puntualizó el funcionario.

La economía venezolana viene en franco ascenso, según voceros del Gobierno.

Es resaltable que el Gobierno revolucionario ha venido sufriendo las consecuencias de las políticas de bloqueo económico de manera unilateral por parte de Estados Unidos y sus aliados desde 2015, pero que se han intensificado en los últimos tres años.

Estas acciones imperiales, sin embargo, han venido ganando la desestimación de los países del orbe, toda vez que la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su última reunión aceptó las credenciales del Gobierno de Maduro por mayoría, siendo solo 16 gobiernos los que no reconocen la legitimidad del mandatario. Esto hace que Venezuela pueda reclamar ante el mundo su libertad de comercio y acudir a financiamientos internacionales para afrontar la recuperación del país tricolor.

También te puede interesar: