Ley de Convivencia Pacífica Escolar es aprobada en primera discusión

Caracas. – La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad y en primera discusión, el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar.

El presidente de la AN, el diputado Jorge Rodríguez, señaló que «Al niño y a la niña, al joven y a la joven, siempre se le cree. No asumir que está inventando cosas, que está fantaseando por cosas, que no es tan grave como lo pintan. ¡Siempre es más grave que como lo pintan!».

El instrumento fue aprobado en primera discusión.

Por su parte, el parlamentario Rubén Limas explicó que esa es una ley para la paz, el diálogo y el entendimiento. Para sembrar valores y principios en nuestras escuelas públicas y privadas que ayuden a disminuir o a erradicar cualquier tipo de violencia e intolerancia.

También comentó el diputado Enrique Ramos que este proyecto de ley se llevará a discusión en cada aula, maestro, cocineras y, sobre todo, a la comunidad, al Poder Popular. «¡Se abren las puertas para una nueva era del hombre nuevo!».

Existe una gran preocupación por el tema del acoso escolar.

Finalmente, Ramos, acotó que la Patria tiene un líder en el presidente Nicolás Maduro, que «Siempre lo vemos apostando a la niñez y a la juventud».

Cabe destacar que, en el mes de marzo, la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, debatió con representantes de entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) acerca del Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica para la Prevención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra el Acoso Escolar.

El encuentro se realizó en el salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo, donde el presidente de la Subcomisión de Educación Integral y Comunidades Educativas, diputado Enrique Ramos, resaltó que la normativa convoca a mantener una convivencia sana, pacífica y solidaria, enmarcada dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y los protocolos internacionales de Naciones Unidas.

El Proyecto, que es contentivo de 24 artículos, está enfocado en la buena convivencia, la paz, la solidaridad, el respeto y como fin último, erradicar el acoso escolar.

Entre los artículos expuestos, el parlamentario resaltó el artículo 5, el cual se refiere a la convivencia pacífica escolar, la cual está contemplada dentro del ámbito integral, multidimensional del concepto de seguridad, además al estado de tranquilidad, prevención de cualquier situación de crisis que involucre la comunidad educativa.

Otro de los artículos de la norma es el 19, donde se establece la creación del Consejo de Convivencia Pacífica Escolar, como organismo rector para el diseño del plan integral pacífico escolar a ser interpretado en los centros educativos públicos y privados pertenecientes al subsistema de educación básica. Dicho ente, estará adscrito al ministerio con competencia en la materia de educación, apuntó.

