Más de 22 mil toneladas métricas han sido exportadas desde Puerto Cabello

Caracas. – Un total de 8.739 TEUS de productos contenerizados fueron exportadas a través del terminal de Puerto Cabello, durante el mes de noviembre.

Según dio a conocer la gerencia del puerto a través de su cuenta en la red social Twitter, también se enviaron 22.490 toneladas métricas (TM) entre carga general y semoviente.

En este orden de ideas, destacaron que desde el complejo portuario seguirán trabajando para impulsar el crecimiento del comercio marítimo de la República Bolivariana de Venezuela. También se pudo conocer que 16 buques fueron atendidos, y que estos movilizaban una carga de importaciones de 8.299 TEUS y 17.162 TM, esto según lo refiere la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

La terminal portuaria de Puerto Cabello registra la buena cifra.

El puerto de la ciudad de Puerto Cabello, al igual que el resto de puertos marítimos venezolanos, han tenido que reinventarse para poder dar respuesta a los desafíos que enfrenta el país, producto del agotamiento del rentismo petrolero y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por gobiernos adversos al venezolano.

Es importante mencionar que Venezuela viene afrontando las consecuencias de un bloqueo internacional que tiene ya seis años en vigencia, desde que Estados Unidos comenzó a considerarle como una amenaza para su seguridad nacional, esto, claro está, ha impedido que el país desarrolle de forma normal sus relaciones comerciales con las naciones del mundo. A pesar de esto, hay países que aún comercian de forma masiva con Venezuela y que han ido construyendo alternativas esta, podemos destacar especialmente a Turquía y a la Federación Rusa.

Casi 9 mil contenedores han salido con productos nacionales.

Una prueba de estas dificultades ocasionadas por el antagonismo norteamericano es el caso de las grandes empresas farmaceutas, en especial los laboratorios que producen las vacunas contra el Covid19, los cuales han llegado al descaro de negarse a la venta, sabiendo que no existe impedimento válido que ponga en riesgo la vida de los seres humanos.

De igual forma, el impedimento a las transacciones del petróleo venezolano ha truncado las negociaciones normales entre la nación y los países que habitualmente compran el combustible fósil no renovable. Por cierto, la doble moral del imperio norteamericano hace que todavía algunas empresas del ramo registradas en su territorio tienen permiso del Gobierno para comprarle algunos barriles de petróleo a Venezuela no obstante, le imponen a sus gobiernos aliados la restricción de compra del producto, de esta manera evidencian su intención hegemónica mientras aprovechan las circunstancias para mantener su propia economía y no utilizar sus reservas de crudo, aunque recientemente se pudo conocer que la administración del presidente Joe Biden anunció la próxima puesta de diez mil millones de barriles en el mercado.

También te puede interesar: