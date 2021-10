Moncada y Saab elevan denuncias ante la ONU

Caracas.- Samuel Moncada, en su condición de embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU, elevará la denuncia de un plan para justificar la intervención militar en el país, mientras tanto el Fiscal General de la República Tarek William Saab hará lo propio pero con el tema del asesinato de un niño de 12 años y un joven de 18 que fueron asesinados en una población de Colombia.

Moncada hizo del conocimiento mundial el plan que urde el imperio norteamericano para tratar de justificar que las fuerzas armadas estadounidenses ingresen e intenten tomar posesión del poder político y con ello del territorio nacional. Desde siempre Venezuela es el territorio continental más apetecido del hegemón norteño, por su posición geoestratégica y por la abundancia de recursos naturales no renovables que posee la nación. Agua, petróleo y 18 de los minerales más cotizados en el globo terráqueo forman parte de las riquezas que se encuentran en el país caribeño; por esta razón siempre estará en la mira imperial, en especial luego de la decisión libérrima y soberana del pueblo para darle oportunidad a otro modelo de gobierno y económico que no concuerda con la ideología que pregona Estados Unidos. En el citado escrito, Moncada se refirió a recientes declaraciones de varios voceros del Estado colombiano y de su cadena de mando militar, que “intentan sistemáticamente involucrar a la República Bolivariana de Venezuela en la larga guerra interna de Colombia, a través de sendos intentos por establecer una supuesta conexión con los grupos armados que actúan a lo largo de todo el territorio colombiano – y no sólo en la frontera con Venezuela – desde hace más de 60 años”.

Países del mundo conocerán atropellos en contra del pueblo

De igual forma, señaló que “las autoridades del Estado colombiano están convencidas de que la repetición de una falsa narrativa belicista es suficiente argumento para preparar una agresión contra Venezuela, en alianza con el gobierno de los Estados Unidos de América”, refiere una nota de prensa

Es precisamente Colombia y su gobierno que mantienen nueve bases militares norteamericanas en su territorio, lo que constituye una amenaza permanente para Venezuela y el resto del continente.

De la misma manera, Colombia se ha convertido en un refugio temporal y de paso de ciertos migrantes venezolanos que huyen de la crisis generada por el bloqueo económico. En este sentido muchos connacionales se han convertido en víctimas de maltratos y violaciones a sus derechos humanos fundamentales, tal es el caso del asesinato de dos jóvenes que el Fiscal Saab también denunció ante el mundo como una política sistemática del actual gobierno del presidente Iván Duque y que, en esta oportunidad, gracias a la xenofobia sembrada por líderes políticos en el pueblo neogranadino, que derivó en este lamentable hecho.

Moncada develará un nuevo plan para justificar la injerencia militar imperial

Por su parte, Tarek William Saab, declaró desde la sala del prensa del Ministerio Público (MP): “Exigimos que el gobierno colombiano tome medidas para proteger la vida de los venezolanos y venezolanas que están siendo asesinados en esa nación (…) Queremos informar que conocimos oficialmente que autoridades del Norte de Santander remitieron oficio al SAIME con el fin de obtener las huellas de quien se identifica como Alexander José Fernández Rodríguez”.



