Músico Zeus Grafe: “Estoy orgulloso de hacer historia para mi país”

Caracas. – El estado Mérida y la Parroquia el Valle de la Ciudad de Caracas se sienten orgullosos de contar entre sus hijos a Zeus Grafe, de 20 años de edad, aventajado estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela, integrante del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, quien el pasado fin de semana participó en la opción al récord mundial como la orquesta más grande del mundo. Acto llevado a cabo en el patio de la Academia Militar ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas.

La Orquesta (con integrantes entre 12 y 77 años) interpretó la Marcha Eslava original de Piotr Illich Tchaikovsky, de 12 minutos de duración, en el marco de un concierto en el cual también interpretaron el Alma Llanera, “Venezuela”, el Himno Nacional de Venezuela y otras piezas. Pero, con la pieza que oficialmente participaron fue la del compositor ruso.

El récord actual pertenece a una orquesta rusa que en 2019 reunió 8.097; pero será hasta dentro de unos días cuando se analicen las papeletas de los 250 veedores y el libro de Récords Guinness oficialice la nueva marca.

En exclusiva, Zeus Grafe conversó con el Ciudadano, para dar a conocer sus impresiones y aspectos de su personalidad.

-¿Edad a la que ingresó al Sistema?

-“Ingresé en el 2016, a los 15 años”

-¿Cómo se llama el núcleo a donde ingresó y dónde está ubicado?

-“Ingresé en el 2016 (15 años) en el núcleo Los Rosales ubicado en Los Rosales cerca de La Bandera, Caracas.”

-¿Qué representa la música para usted?

-“Para mí, la música representa la interpretación cultural más relevante que tiene el ser humano, es la forma en que los humanos nos expresamos sobre la naturaleza, la vida, la sociedad y muchas otras cosas. Es un camino que me ha enseñado mucho y me ha permitido crecer en muchos ámbitos.”

-¿Cuáles son sus compositores favoritos?

-“Si hablamos de la guitarra clásica, que es mi instrumento, escogería a Antonio Lauro o a Agustín Barrios, de los cuales interpreto algunas de sus obras. Aunque si de música orquestal se tratase, escogería a Vivaldi o a Beethoven.”

-¿Desde cuándo conocieron de este proyecto?

-“El génesis estuvo el día que se realizó el evento en el Poliedro por homenaje a Abreu y celebración del millón de personas, pero el momento en el cual me enteré del evento fue el viernes de la semana anterior.”

-¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando?

-“Los ensayos fueron intensos desde el sábado hasta el viernes, a pesar de que solo pude ensayar el sábado, domingo y viernes anterior por motivos laborales.”

-¿Cómo reaccionaron tus padres y familiares al volver de la actividad?

-“Al volver de la actividad recibí muchas felicitaciones y halagos por parte de mis familiares, amigos, compañeros y conocidos, muchos de ellos visualizaron el concierto y por comentarios sé que muchos incluso llegaron a llorar de la emoción por el logro de ese día.”

-Comente como fue el movimiento dentro de la actividad: ¿A qué hora llegaron? ¿Les dieron hidratación y comida? ¿Cómo los trasladaron?

-“Aquí entramos en la parte negativa de la historia, la logística y organización a nivel interno fue atroz. El viernes fue el ensayo general, el cual, supuestamente, iba a comenzar a las 9am, por lo que a las 7am debíamos estar en el núcleo. Sin embargo, nos buscó el autobús a las 2:30pm, todos los niños aguantaban hambre (salvo los pocos que llevaron refrigerio) y el personal también, dado que nadie llevó almuerzo porque lo teníamos garantizado en el lugar del concierto, por lo que tuve que, junto al coordinador de mi núcleo, desembolsar dinero de nuestro propio bolsillo para comprar panes a fin de poder calmar el hambre en los miembros del núcleo.

Una vez llegamos al Fuerte Tiuna nos dieron una botella de agua de 1,5 lts y el almuerzo, que era pan francés seco con croqueta fría, salsa de tomate aguada, un jugo industrial y una galleta. Nos trasladaron de nuestros puestos en varias oportunidades porque no se tenía un orden de ubicación, soportando sol, y la peor parte fue la salida. Originalmente teníamos transporte garantizado de regreso, el cual nunca llegó (a pesar de que nos informaron que estaba afuera) por lo cual cada representante tuvo que ir a las 11pm caminando o en vehículos a buscar a sus hijos, los que vivían cerca se iban caminando, en mi caso recibí un aventón junto a otros dos compañeros. Yo llegué a pensar en no asistir al concierto para no volver a pasar por la misma situación, la cual fue muy desconsiderada con nosotros los músicos, y algunos compañeros y profesores pensaron lo mismo, pero en mi caso decidí asistir para no dejar el trabajo a la mitad, para darle un sentido al sacrificio hecho en la semana para formar parte de la orquesta más grande del mundo.

El día del evento la organización mejoró significativamente, a las 10pm nos buscaron en el núcleo, al llegar al Fuerte nos dieron tres panes (uno para desayuno y dos para almuerzo), dos aguas de 1,5 lts y dos jugos. Sin embargo, nos tocó aguantar sol desde esa hora hasta las 2-3pm cuando el ensayo inició, durante esas 4-5 horas algunos se desmayaron, otros vomitaron porque el sol fue tan fuerte que incluso muchas cuerdas se llegaron a romper, mi guitarra sufría desafinación constantemente, y para tratar de no soportar tanto el sol, utilizábamos los atriles como techo, incluso los juntábamos con paraguas y suéteres a fin de crear “ranchitos” para no estar tan expuestos al sol.

Lo curioso es que ambos días, a pesar de haber salido a hora mu tardías y a pesar que Fuerte Tiuna estaba repleto de autobuses para trasladar a los músicos y que algunos de ellos estaban listos para el abordaje, fuimos los primeros en retirarnos, ambos días llegaban buses y se llenaban, pero ninguno partió mientras nosotros estábamos ahí, por lo cual, solo Dios sabrá a qué hora se habrá retirado hasta el último de los músicos.

Al salir (7pm) la tardanza fue similar al día anterior, pero el transporte si llegó, a las 9:30pm aproximadamente, nos dieron otras dos botellas de agua de 1,5 lts, dos panes, un golfeado, una galleta, dos jugos y el almuerzo (de noche).”

-¿Conoce los nuevos proyectos que se planea el Sistema después de concretar el Récord?

-“La verdad, lo desconozco, la información tiende a ser muy repentina cuando se trata de proyectos y eventos de gran magnitud, pero estoy seguro de que hasta los momentos será retomar las actividades aún en pandemia, retomar los conciertos, aunque con menos frecuencia, o al menos eso se piensa hacer en mi núcleo. Y por supuesto, tratar de aumentar su matrícula de inscritos y de núcleos en funcionamiento.”

-¿A dónde (en Venezuela y/o fuera) se ha presentado con el Sistema?

-“Me he presentado únicamente en Caracas, en instituciones como el Teatro Teresa Carreño, el Centro de Acción Social por la Música, la UPEL, el TSJ y el Poliedro de Caracas después del fallecimiento de José Antonio Abreu.”

-¿Qué representa para usted haber hecho historia con esta actividad?

-“Estoy orgulloso de hacer historia para mi país. El haber participado en el evento más importante del Sistema hasta la fecha representa otro logro alcanzado y un honor muy grato de haber tocado junto a otros grandes músicos de las demás agrupaciones que conforman al Sistema como la Orquesta Simón Bolívar o el Coro homónimo, ya lo había hecho antes, pero no con otros 12.096 músicos.”

