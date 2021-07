Nicolás Maduro aseveró que la conmemoración de la independencia de Venezuela reafirma el compromiso de vencer el bloqueo

Con la participación de 5.124 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una nutrida participación de civiles, se llevó a cabo en Venezuela el desfile para celebrar los 210 años de la Firma del Acta de la Independencia del país suramericano, con la autorización del Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, quien estuvo al frente del imponente desfile cívico-militar realizado en Caracas, la capital venezolana.

El presidente saludó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto, en su día, y destacó que las FANB son un orgullo para todo el pueblo venezolano, publicó el diario Últimas Noticias.

Extendió el saludo a los diputados de la Asamblea Nacional por la sesión solemne llevada a cabo en el marco de esta fecha, en especial el discurso del historiador Alexander Torres, orador de orden en el Parlamento venezolano, que hizo un repaso e interpretación histórica de lo que significa para el pueblo latinoamericano el 5 de julio.

Maduro, quien autorizó el ascenso a Generales de Brigada, Generales de División, Contralmirantes, Vicealmirantes y al primero de cada una de las promociones, procedió a jurarlos con la espada original de El Libertador, “que representa el honor, la lealtad, el amor a la patria, el sacrificio que ustedes deben hacer por la felicidad, la seguridad y la prosperidad del pueblo de Venezuela”.

Venezuela conmemoró los 210 años de la firma del acta de independencia. Foto referencial: Web.

“La independencia es una lucha permanente, no es un estado estático, que se logra y punto. No fue así hace 200 años, ni hace 100 años, no fue así hace 10 años cuando celebrábamos el bicentenario”, reflexionó el mandatario nacional en su discurso inicial.

Agregó que “la independencia es una acto dinámico, en movimiento permanente, desde la Venezuela bolivariana es curtida en luchas, durante dos siglos la independencia es una lucha permanente por la dignidad y la propia existencia humana en estas tierras”.

“Hoy podemos decir que efectivamente 210 años después, a nuestros padres libertadores, al Generalísimo Francisco de Miranda, propulsor de la independencia hace 200 años, al padre Libertador Bolívar, miembro de la sociedad patriótica, padres libertadores, 210 años después podemos celebrar ese acto magnánimo de declarar la independencia, ese acto de valentía lo podemos celebrar en una tierra que es libre, rebelde, soberana, lo podemos celebrar de pie, con la mente y el alma tranquila, en paz, en pleno ejercicio de nuestras voluntades colectivas y en soberanía amada, en nuestra tierra amada”, expresó.

Maduro señaló que desde la celebración del Bicentenario de la Independencia, hace 10 años se han enfrentado y superado muchas pruebas “para poder decir hoy, ante los pueblos del mundo y poder mirar cara a cara, ojo a ojo a nuestro pueblo y poder celebrar hoy, 5 de julio de 2021, que Venezuela es un país unido, en paz, libre, soberano e independiente”.

Dijo que haber defendido la independencia del Estado “nos pone hoy en la posibilidad de reconquistar todos los derechos económicos que nos ha privado el bloqueo criminal impuesto por el imperialismo”. Foto: Presidencia de Venezuela.

“Se nos llena de alegría el cuerpo cuando decimos Tenemos Patria”, dijo el jefe del Ejecutivo emocionado en la tribuna del patio de la Academia Militar de Venezuela.

Recordó que la independencia es uno de los proyectos que encargó al país el Comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, legado político del líder de la Revolución Bolivariana.

“Uno de los objetivos del Plan de la Patria es desarrollar la independencia como bien inestimable con lo cual podemos desarrollar todo lo demás”, reflexionó el presidente Maduro.

Dijo que haber defendido la independencia del Estado “nos pone hoy en la posibilidad de reconquistar todos los derechos económicos que nos ha privado el bloqueo criminal impuesto por el imperialismo”.

En ese sentido dijo que “celebrar la Independencia significa un compromiso para recuperar el Estado de bienestar socialista, vencer las sanciones criminales y encontrar los caminos del desarrollo sostenible y generar riquezas que se inviertan en el derecho a la salud, educación, vivienda”.

“Ese es el compromiso de los que amamos a Venezuela, de los que sentimos al país como una historia viva”, manifestó.

Maduro se refirió al Gobierno de Colombia. “La mafia que gobierna Bogotá ha logrado momentáneamente separar los caminos de dos hermanos, Colombia y Venezuela, las oligarquías que aún tienen el poder económico, político y comunicacional, aún lo tienen, por ahora pero no para siempre”.

Dijo que “en buena parte de los países de América Latina y El Caribe han impuesto su visión desintegradora de la América, han impuesto su visión contra la unión, han impuesto su visión subordinada al imperio por ahora, pero estamos seguros que más temprano que tarde se levantará una nueva ola de liberación y emancipación de los pueblos de América Latina y del Caribe”.

