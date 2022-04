Cultura

Niños Cantores de Villa de Cura celebraron su 50 aniversario

Desde la iglesia San Francisco, en Caracas, se celebró el 50 aniversario de los Niños Cantores de Villa de Cura. El coro de los Niños Cantores de Villa de Cura ha realizado 14 giras internacionales. El programa del concierto estuvo conformado por los temas: Selecciones de Magnificat de J. Rutter, The Lord bless you and keep you de J. Rutter, Ave Verum Corpus de W. A. Mozart, Quiero tu Cruz de J. A. Montero, Popule Meus de J. A. Lamas y el Coro Hallelujah de El Mesías de G. F. Handel.