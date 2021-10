Partidos de la oposición venezolana participaron activamente en simulacro de votación

Partidos de la oposición venezolana también participaron en el simulacro electoral realizado este domingo 10 de octubre, avalando de esta manera el sistema de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, destacó una nota de Telesur.

El secretario general de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez destacó la importancia de la participación en el proceso de simulacro electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

Desde el Centro de Votación Liceo Andrés Bello de Caracas, recalcó el trabajo hecho por los rectores del Consejo Nacional Electoral para los venideros comicios.

“Los rectores del CNE son hombres y mujeres que nos merecen toda la confianza posible. Ellos están jugando con transparencia y estamos cumpliendo con una etapa más de lo que está contemplado en el calendario electoral”, destacó Gutiérrez.

Aseguró, también, que las Mega Elecciones “van a ser diferentes a las elecciones parlamentarias, porque más del 60% de la población saldrá a votar”, indicó el Secretario General de AD, quien invitó a la población venezolana a votar con confianza.

“Yo le digo a los venezolanos, a las nuevas generaciones que ya basta de amenazas de invasión de países extranjeros, ya basta de estar calentándole las orejas a los militares en los cuarteles, dejemos a los militares que cumplan su rol que tienen pautado en la Constitución nacional y es con el voto que se cambian los gobiernos”, puntualizó Gutiérrez.

Desde tempranas horas de la mañana del domingo, los venezolanos en todos los estados del país han participado masivamente en el simulacro electoral, de cara a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021.

Votar es fácil

Tras votar en el simulacro convocado por el CNE, Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación de Aragua por más de treinta partidos políticos, señaló: “Es muy fácil votar, sólo unos pocos segundos bastan. La pantalla es muy amigable y facilita a todos sufragar”.

Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, insistió en su llamado a votar: “Siempre he creído en el voto, nunca he dejado de acudir a las urnas, no creo en la abstención y opino que ha sido un error monumental el de algunos que hasta hace poco llamaban a no votar”, reseñó el canal de noticias Globovisión.

El candidato a la gobernación de Aragua dijo que “el voto es el instrumento de cambio que en las actuales circunstancias de país debemos aprovechar para salir de la pesadilla que venezolanos y venezolanas sufrimos a diario”, enfatizó el candidato opositor.

