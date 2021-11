Por violencia psicológica y acoso: Inician investigación contra concejal recién electo de la oposición

El fiscal general de la República, de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público (MP) inició una investigación penal contra el concejal electo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el municipio El Hatillo del estado Miranda, Alejandro Moncada.

El titular del MP informó a través de su cuenta de Twitter que su despacho investigará a Moncada, «por la comisión de los delitos de Violencia Psicológica y Acoso u Hostigamiento a mujeres debidamente identificadas».

El funcionario agregó que las personas afectadas «presentarán sus respectivas denuncias contra dicho aberrado».

Ola de repudio contra concejal

El político opositor Alejandro Moncada se ha convertido en tendencia en las redes sociales de Venezuela, pero no por su victoria en los comicios locales del domingo, sino por las declaraciones misóginas y machistas que divulgó hace meses en sus redes sociales.

Moncada, quien resultó electo como concejal del municipio El Hatillo del estado Miranda, en el centro de Venezuela, fue blanco de repudio después de que se hiciera viral una grabación en la que llama «zorras» y «putas» a varias mujeres que lo cuestionaron por publicar una inusual invitación para llevarse a «dos niñas» a Tulum, México, con todos los gastos pagos.

El video es producto de una recopilación de varias historias de Instagram, que fueron publicadas por Moncada para arremeter contra las mujeres que criticaron su ofrecimiento de viaje.

«Acabo de publicar a un poco de zorras, de putas, que por Instagram me empiezan a atacar y no tienen las bolas de nombrarme. Yo sí puse que quería a dos jevas (mujeres, de manera peyorativa) más para traerme a Tulum. Dejen la envidia, mis amores, que pa’ eso soy rico», aseveró Moncada en esa oportunidad.

En su ataque, el político nombró a todas las mujeres que supuestamente lo estaban denunciando en redes sociales y aseguró que había tenido relaciones sexuales con varias de ellas. «Que ustedes no se puedan pagar un viaje, no puedan disfrutar en familia con excentricidades, es su peo. Lo hago público porque yo no le tengo miedo a nadie», continuó.

«Lo arrecho de todo esto (…) es que me escribieron casi 60 mujeres para que las trajera a Tulum, a Cancún, a DF, todo pago», remató Moncada, quien no solo ha vertido este tipo de comentarios misóginos en sus redes sociales, sino que ha dicho que «no siempre hay que respetar los DDHH».

El rechazo a las palabras del concejal electo ha sido generalizado, incluso por parte de algunos militantes de la oposición en Venezuela. Tras la ola de indignación, el político puso candado a sus redes sociales y emitió una declaración en Instagram para reconocer «sus errores», aunque sin hacer alusión explícita al episodio.

Somos humanos y cometemos errores

«Todos somos humanos y cometemos errores, creo que es muy importante saber reconocerlos y, a partir de ese reconocimiento, poder generar cambios positivos que ayuden a construir un mejor futuro, individual y colectivamente», dijo Moncada en un mensaje torpemente leído. «Mi respeto a todas esas mujeres dignas, trabajadoras, luchadoras», agregó.

Este miércoles, el titular de la Fiscalía venezolana, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público abrió una investigación penal contra el político opositor por la presunta comisión de los delitos de violencia psicológica y acoso u hostigamiento contra mujeres.

Saab adelantó que las víctimas están «debidamente identificadas» y presentarán sus respectivas denuncias contra Moncada.

