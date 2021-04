Presidente de Asociación de Colombianos en Venezuela asevera que Duque no tiene interés en resolver el conflicto fronterizo

El presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, expresó que a su juicio, no hay interés por parte del gobierno colombiano en resolver el conflicto fronterizo con Venezuela y que el problema «está desbordado», publicó el diario El Universal de Caracas.



«La situación entre Colombia y Venezuela va a empeorar porque sin duda alguna, al presidente Duque le interesa exacerbar el odio, acumular posibilidades de que los ensayos fronterizos lo mantengan y no dar resultados positivos con el gobierno de Nicolás Maduro», dijo Tanus.

Tanus dijo que «si hubiese la voluntad para acabar con el conflicto en la frontera, el gobierno del presidente Duque sin duda alguna, no convoca a la comunidad internacional sino que llama a Venezuela para revolver». Foto: Semana.

En el programa de televisión “Vladimir a la Carta”, Tanus explicó que, «si hubiese la voluntad para acabar con el conflicto en la frontera, el gobierno del presidente Duque sin duda alguna, no convoca a la comunidad internacional sino que llama a Venezuela para revolver».



De igual forma, resaltó que «no toda la población que está en la frontera está vinculada a la guerra. Hay gente que viene huyendo desde los años setenta».



«No hay interés por parte de Duque en resolver el conflicto con Venezuela porque tendría que reconocer que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, tendría que reconocer que ha sido incapaz de entender la situación que vive la frontera y reconocer que se volvió a equivocar como se equivocó el 23 de febrero de 2019 reconociendo a un gobierno macondiano», puntualizó.

Dijo que «no hay interés por parte de Duque en resolver el conflicto con Venezuela porque tendría que reconocer que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro». Foto: Reuters.

También precisó en el programa, que en Colombia está la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.



«Los representantes de la ONU ya han ido muchas veces a Arauca. Ellos pueden trabajar la dinámica de frontera, pero como no hay voluntad por parte del gobierno colombiano sólo se hacen grandes titulares para poder conseguir recursos internacionales», dijo Tanus.



Consideró que, «lo importante sería sacar del tema político electoral, el contexto de la situación de orden público que se está viviendo hoy en la frontera y pedirle al presidente Duque que mejore la posibilidad de comunicarse con el vecino que gobierna y no con el vecino macondiano que no gobierna».

