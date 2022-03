Presidente de la AN anunció que diálogo con todos los sectores políticos venezolanos se iniciará la próxima semana

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), su presidente Jorge Rodríguez, informó que «se viene un proceso intensivo de convocatoria a todos los sectores del país», reseñó Últimas Noticias.

Agregó que la próxima semana iniciará el diálogo con todos los sectores del país, además dijo que no comprende por qué en la oposición algunos pretenden imponerse, sobre otros que sí tienen votos y llegaron al parlamento.

«Un diálogo en condiciones de paz pasa por el reconocimiento de quienes intentaron subvertir la paz de Venezuela. Deben reconocer que fracasaron, deben reconocer que se equivocaron, viene un proceso intensivo de convocatorias a reuniones con todos los sectores políticos», reiteró.

Destacó que no es lo mismo un diálogo en época de paz que de guerra. «Propios y extraños se admiran de la tranquilidad que se vive en Caracas».

Añadió que «los que no se quieren reunir, que no lo hagan, pues no aceptaremos tutelaje».

Rodríguez informó que el presidente Nicolás Maduro se encuentra trabajando en una agenda sobre el diálogo nacional.

Aclaró que ningún país del mundo tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos de los venezolanos y rechazó todo tipo de injerencia.

