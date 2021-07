Presidente venezolano asevera que nuevos documentos desclasificados de EE.UU. evidencian conspiraciones contra el país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que nuevos documentos desclasificados en EE.UU., evidencian las conspiraciones contra el país suramericano.

“Recientemente un grupo investigadores de los Estados Unidos de Norteamérica nos hizo llegar documentos desclasificados de la conspiración permanente, de las tramas, de las maldades, de cómo se fueron preparando acciones de sanciones, de agresiones, de persecución económica, de ataques al sistema eléctrico y a los servicios públicos para llevar a una situación inmanejable y de acuerdo con esto crear una implosión del país, sería el preámbulo para la entrada triunfal de estos vende Patria”, pormenorizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en reunión sostenida con la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional.

El Jefe de Estado y de Gobierno anunció que dichos documentos desclasificados serán presentados ante la opinión pública por el canciller de la República, Jorge Arreaza, en los próximos días, reseñó Últimas Noticias.

En ese sentido, el Mandatario nacional exigió el cese de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, que han vulnerado el Estado de bienestar social del pueblo venezolano.

“Que un país pierda el 99 por ciento de sus ingresos y pase de percibir 48 mil millones de dólares a 700 millones de dólares; y – a pesar de ello- no se cierre una escuela, no se bote a un trabajador. Ustedes no saben el esfuerzo que se hace para proteger al pueblo de Venezuela”, acotó.

Aseguró que la lucha permanente de nuestro pueblo se mantiene gracias a su conciencia, al tiempo que invitó a los líderes de la oposición a mantenerse en el camino de la paz, el diálogo y la reconciliación.

El Gobierno Nacional ha tendido en infinidades de oportunidades los caminos del diálogo con representantes de la oposición venezolana, pero muchas veces fallaron por la deslealtad de los líderes de la extrema derecha, indicó Maduro.

“Yo me reúno con todos los dirigentes de la oposición. Algunas reuniones no son públicas. A quien no le acepto invitación es a los extremistas que están pensando en matarme, porque te ven la cara y por el otro lado tienen los dólares y los planes para buscar a los mercenarios para tratar de asesinarme”.

