Psuv se proponen conservar espacios políticos conquistados y oposición procura recuperarlo casi todo

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico (GPP), coalición de izquierda, se propone retener las gobernaciones y alcaldías que gobierna, así como mantener la mayoría de los curules en los Consejos Legislativos y Concejos Municipales, pero igualmente se traza como meta recuperar los espacios políticos perdidos en las anteriores elecciones, durante los comicios del próximo 21 de noviembre.

La oposición de derecha, por su parte, se propone como lucha retomar todos los espacios políticos que tiene el Psuv: gobernaciones, alcaldías, así como gran parte de los curules en las máximas instancias legislativas en las regiones y las localidades.

Para el jefe del comando de campaña “Aristóbulo Istúriz”, Diosdado Cabello, las próximas elecciones del 21 de noviembre son una oportunidad para el PSUV y el GPP, para conservar los espacios y buscar «los (…) que no tenemos, una instrucción del presidente Nicolás Maduro para ser más eficientes», reseñó el diario Últimas Noticias.

Estas declaraciones las ofreció durante un acto de chequeo de la maquinaria oficialista para las próximas elecciones regionales y locales. Durante su intervención, el también vicepresidente del PSUV, recordó la presencia de los observadores internacionales en el país, quienes dijo, «tienen que irse convencidos que somos un pueblo de paz».

Jefe del Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”, Diosdado Cabello. Foto; Psuv.

Agregó que «deben saber que estamos organizados para ganar elecciones y también para defender la Revolución en el terreno que sea”, añadió. Cabello manifestó estar seguro de que «no solo vamos a ganar sino que le vamos a dar una victoria contundente a la Revolución Bolivariana».

Oposición promueve recuperación económica como bandera de campaña

Los candidatos de los partidos de oposición tienen como principal bandera la recuperación económica del país y de sus regiones.

En los estados Falcón y Miranda, por los menos, han realizado un despliegue para evaluar las necesidades de sus comunidades llevando además, sus propuestas de recuperación económica.

El abanderado de la Alianza Democrática en Falcón, Daniel Barrios, tiene como punto focal la recuperación económica para mejorar las condiciones de las familias de ese estado centro-occidental del país.

“Me planteo dar soluciones más que propuestas, en mi recorrido por los 25 municipios y las 84 parroquias he recogido la necesidad de miles de personas que carecen de alimentación, servicios públicos y de desarrollo”, aseveró Barrios.

José Luis Rodríguez, candidato por la Fuerza Vecinal, a la alcaldía del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda, en el centro del país, expresó que la localidad se ha enfrentado a 22 años de “abandono y desidia”.

“Sabía que no era nada fácil, pero igual asumí el compromiso desde el primer momento. Me han tocado grandes restos y este no será uno más, por el contrario el más importante, por eso tengo la disposición de generar los cambios que la gente reclama”, expresó Rodríguez.

