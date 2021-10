“Radio Miraflores nació para decir la verdad”

Caracas. – Con motivo de su quinto aniversario el presidente Nicolás Maduro felicitó a través de sus redes sociales a Radio Miraflores, medio de comunicación que tiene como objetivo principal difundir la gestión del Gobierno Nacional, bajo el lema “La voz de la verdad”.

Su creación formal tuvo lugar cuando el entonces ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano presentó ante el presidente Maduro el proyecto que salió por primera vez al aire el 10 de octubre de 2015. Para ese entonces se nombró como director al periodista José Manuel Blanco, quien se mantiene a la cabeza de la estación. El equipo reporteril de El Ciudadano conversó con el director del medio, para conocer un poco más sobre el mismo.





-¿Cómo surgió la idea de crear Radio Miraflores?

-“Radio Miraflores es un proyecto cuyos orígenes se remontan a la presidencia de Hugo Chávez, cuando inició también las transmisiones de su programa “Aló Presidente” en los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Desde ese entonces existía en el Palacio de Miraflores un estudio de radio que se conectaba con RNV, porque todas las obligaciones del presidente Chávez con un tiempo tan limitado en los inicios del Gobierno Revolucionario se ameritaba un espacio cercano donde él pudiera aprovechar el tiempo y trabajar en sus obligaciones habituales de gobierno pero también hacer ese contacto que se hizo muy frecuente entre el Comandante Chávez y el pueblo venezolano a través de los medios. Fue así como se estableció ese estudio de radio desde donde Chávez transmitió muchas veces su “Aló Presidente” y algunas cadenas. Años después el presidente Nicolás Maduro convirtió este estudio en una estación de radio de señal abierta como lo conocemos hoy en día con una frecuencia en Caracas y 12 frecuencias nacionales a nivel nacional, además de las respectivas plataformas digitales. De esa manera formamos parte de esos medios que cumplen con la difusión del trabajo, los contenidos e información que emite el Gobierno Bolivariano. Radio Miraflores nació para decir la verdad”

¿Desde el punto de vista comunicacional cuales han sido los progresos de Radio Miraflores desde su inicio hasta este quinto aniversario?

“Entre los progresos que considero se han mostrado desde el inicio de Radio Miraflores está por una parte el cumplimiento de las leyes venezolanas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Telecomunicaciones donde se establece la democratización del espectro radioeléctrico, ya que había frecuencias que estuvieron en algún momento bajo la administración de concesiones privadas que incumplieron con sus funciones hasta cierto punto, luego hubo concesiones que fueron cesando por el tiempo establecido en las leyes y esas frecuencias se decidió colocarlas al servicio del pueblo a través de un medio que también promoviera la gestión del Gobierno Bolivariano, quizás un poco, y esto lo digo a título personal, interpretando la necesidad de equilibrar la gran cantidad de monopolios existentes, inclusive si se puede decir de esta manera, el monopolio de los medios de comunicación por parte de grupos de poder privados que durante mucho tiempo tuvieron en sus manos los medios y se apropiaron dando un uso quizás desproporcionado, irregular como ocurrió cuando se produjo el golpe de Estado de 2002 donde jugaron un papel bastante conocido en su momento. Con esto, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro han buscado la manera de equilibrar la información de primera fuente, la información oficial desde el propio Palacio de Miraflores a través de una frecuencia en Caracas y otras más que se sumaron en diferentes estados del territorio nacional.

Radio Miraflores arriba a su quinto a su quinto aniversario afrontando nuevos retos.

Otro de los logros creo que también lo constituye la entrada en funcionamiento de una señal en el estado Táchira, que es la más reciente de las adscritas. Ya sabemos cómo se maneja comunicacionalmente la injerencia en este estado estratégico por parte de los gobiernos de Colombia que han sido hostiles, sobre todo el del momento actual, contra el pueblo venezolano. También está la necesidad cultural de que es una zona muy permeable en otros aspectos como el social, geográfico, social y, obviamente, desde el punto de vista político, por eso es importante que la voz oficial tenga presencia en estos espacios para difundir nuestra gestión de gobierno y la visión de la gestión de los ministerios, lineamientos dados por el presidente Maduro cuando anunció la creación de Radio Miraflores. No todos los ministerios tienen programas en Radio Miraflores y no todos los programas que existen en nuestra programación son de ministerios, hay también otros programas de iniciativa propia de producción nacional independiente (PNI) como musicales, programas de entretenimiento que no tienen nada que ver con la gestión de gobierno como tal; algunos ni siquiera hablan netamente del tema político pero sí se trata de personas que han tenido inquietudes e iniciativas porque son comunicadores populares que tienen cierta experiencia en el ámbito local o regional y trasladan esa experiencia desde otros puntos. Por ejemplo, en el estado Miranda donde se han incorporado PNI que trabajan en la información de producción de cacao como ‘La magia del Cacao’, otros tratan el tema comunal y esos también son otros de los logros que podemos mencionar en la evolución del medio.

También hemos avanzado en el fortalecimiento de las plataformas de redes sociales pese a haber sufrido 4 veces el bloqueo por parte de la plataforma Twitter la cual hace común la práctica de bloquear nuestras cuentas argumentando violación de sus políticas. En este momento tenemos activas las cuentas @somosrmnoticias en Twitter y @radiomiraflores en Instagram, el canal de Youtube Radio Miraflores 95.9 F.M., aunque aún tenemos muchísimos retos por asumir y superar en el tema del bloqueo económico que ha hecho, no difícil, pero sí un poco más trabajoso poder hacer mucho con poco. Y sobre el streaming en la página web radiomiraflores.net.ve también se coloca a la disposición de la audiencia nuestra programación.

Ha sido un trabajo arduo pero es un esfuerzo que ha valido la pena y lo vemos reflejado en la participación del pueblo a través de las distintas plataformas de mensajería y su interacción”.

¿Desde su punto de vista, cuál ha sido la noticia más importante que les ha tocado cubrir e informar?



“Yo creo que si bien todas las noticias tienen impacto específico por su propia naturaleza, creo que una de las fases que nos tocó cubrir pero además vivir el tema del sabotaje eléctrico que hubo en Venezuela, allí evidentemente por ser un medio de comunicación, una emisora de radio, además de trabajar con plataformas digitales y todo lo que implica la puesta en marcha de una emisora de radio, pues por una parte nos golpeó porque al generarse las caídas en el suministro de electricidad también nuestros equipos, frecuencia y regularidad al aire se vio afectada por algunas horas, sin embargo, tuvimos la oportunidad de resolver estos problemas, de instalar plantas eléctricas, de recibir el apoyo del Despacho de la Presidencia de la República, de la División de Prensa presidencial y atender ese problema que se generó en todo el país generado por el sabotaje. Esta fue una gran oportunidad para demostrar como la radio en situaciones adversas pueden mantenerse informando incluso por encima de otros medios de comunicación o plataformas, porque mientras era más difícil comunicarse mediante redes sociales y su dificultad de conexión con internet, habían reportes que la gente podía sintonizar por nuestras emisoras principalmente en Radio Nacional de Venezuela, que es nuestra hermana mayor, con un mayor alcance y una mayor amplitud en cuanto a la cantidad de frecuencias y que marcó la pauta a nivel nacional. Nuestro trabajo consistió en contribuir a través de la recepción de mensajería de texto aportando alguna información que nos llegaba de diferentes puntos del país. Se ha dicho que las plataformas tecnológicas han decretado la muerte de la radio pero yo creo que este fue un ejemplo perfecto de que la radio tradicional sigue siendo un medio por excelencia de inmediatez y fácil acceso”.

¿Qué nos trae Radio Miraflores en su quinto aniversario?





José Manuel Blanco conversó en exclusiva con el Ciudadano.

“Luego de cinco años es normal que se produzca un desgaste natural en las antenas, los transmisores y los sistemas radiantes, por tanto lo primero que debemos hacer es fortalecer las señales y el sistema de transmisión, esa es nuestra principal meta antes de cumplir el sexto aniversario. Es importante para nosotros ampliar nuestra cobertura a nivel nacional y con calidad en la emisión y recepción. También perseguimos seguir mejorando en las plataformas digitales, en especial la fluidez en streaming. Con ello estaríamos cumpliendo con el mandato del presidente Maduro de convertirnos en un multimedia. Por otra parte, vamos a desarrollar una aplicación que funcione junto con el sistema Android para descargar contenidos en teléfonos móviles y otros dispositivos que debe estar lista a principios de 2022. Este año puede calificarse de muy exitoso y la radio ha explorado abrirse a los espacios publicitarios para generar recursos que permitan la autogestión, no solo con instituciones del Estado sino con empresas privadas, esa es una buena señal del desarrollo de este impulso económico que ha tomado Venezuela”.

Actualmente, la señal de Radio Miraflores es escuchada en vivo en el Distrito Capital en frecuencia modulada (FM) a través del dial 95.9, en Lara 92.5, Apure 95.9, Mérida 102.1, Miranda (Guarenas y Guatire) 107.1, Delta Amacuro 91.1, Anzoátegui 107.9, Carabobo 89.5, Portuguesa 93.3, Zulia 102.5, Bolívar 104.3 y en el estado Trujillo 101.9 FM.