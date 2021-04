Responsabilizan a Guaidó y a su entorno de la situación económica que atraviesa Venezuela

El gobernador del estado La Guaira, de Venezuela, Jorge Luis García Carneiro, se refirió durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión, al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, y aseveró que su política “no ha tenido ilación”.

“Guaidó nunca ha pesado nada”, respondió el gobernador a la pregunta de cuánto pesa el exparlamentario en el panorama político nacional.

“Fue un desconocido (…) Su política no ha tenido ilación, entenderlo era difícil, no guarda ilación de la conversación”, sostuvo.

En este sentido, responsabilizó al líder opositor, y a su entorno, de la situación económica que atraviesa la nación caribeña, por impulsar medidas como las sanciones administrativas internacionales y el bloqueo económico.

Este martes 20 de abril, el medio digital PanAm Post, que hace oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, publicó un texto expositivo y argumentativo, una especie de editorial periodístico, en el que pide al dirigente opositor Juan Guaidó renunciar, además de señalarlo de «colaboracionista». Foto referencial: Web.

“La situación que tenemos en el país es porque nos robaron nuestros activos, nos tienen todo el dinero represado”, alegó Carneiro.

A su juicio, “uno de sus grandes errores” que ha cometido la disidencia venezolana “es ir en contra el sistema y contra personalidades” pero “sin tomar en cuenta lo más sublime” que sería la lealtad a la Patria.

“Yo podré tener posiciones contra cualquier opositor, pero cuando vienen unas acciones de Estados Unidos yo tengo que ser el primero en rechazarlas, porque se trata de Venezuela; hay un pueblo que está en el medio”, dijo la máxima autoridad de La Guaira.

Guaidó: ¿un ser inútil y colaboracionista?

Este martes 20 de abril, el medio digital PanAm Post que hace oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, publicó un texto expositivo y argumentativo, una especie de editorial periodístico, en el que pide al dirigente opositor Juan Guaidó renunciar, además de señalarlo de «colaboracionista».

El medio digital PanAm Post que hace oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, publicó un texto expositivo y argumentativo, una especie de editorial periodístico, en el que pide al dirigente opositor Juan Guaidó renunciar. Imagen: NotiTotal.

Frente a lo que ha sido la estrategia opositora, el medio hace un recuento y balance de los grandes errores de Guaidó, inclusive del desfalco que se le ha hecho al país mediante la apropiación de recursos de la República para supuesta ayuda humanitaria y de los escándalos de corrupción que siguen creciendo.

«Así han pasado más de dos años y Juan Guaidó no ha demostrado otra cosa que ineficiencia. Entonces, es hora de depurar los errores: debe renunciar», es la posición del staff de PamAm Post.

Señalaron que “es tiempo de dejar los modos y las formas. No estamos para edulcorar verdades. Tampoco para encubrir procederes escabrosos. Si no se corrigen los desatinos de fondo en el seno del «Gobierno interino» (de Guaidó promovido por EE.UU.), las cosas en Venezuela no van a cambiar.

Y es que bajo el mantra del cese de usurpación, una lucha —que primero se creyó genuina— terminó convirtiéndose en una especie de socialismo azul.

La misma perversión en el poder, pero solo de otro color. Así fuimos engañados. Así han pasado más de dos años y Juan Guaidó no ha demostrado otra cosa que ineficiencia. Entonces, es hora de depurar los errores: debe renunciar”, se aseveró en el editorial.

