Un hito agrícola: El estado Lara produce 40 quintales de café por hectárea

Caracas. – “El rendimiento de la producción de café en el estado Lara está por el orden de los 40 quintales por hectárea, cifra que constituye una gran noticia para los productores del sector” , de esta manera el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo anunció el hito agrícola.

Manifestó esto a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, transmitiendo desde hacienda “Campo Nuevo” ubicada en el municipio Morán en Lara.

Daniel Palma, un caficultor de la localidad, indicó que los productores hacen uso de la técnica conocida como “cama africana”, la cual consiste en despulpar el café maduro, que no se lava, es decir, se deja el mucílago (el grano de café al ser despulpado exhibe una capa gelatinosa que recubre la semilla, llamada mucílago de café), dejar este 24 horas en reposo y luego se traslada a las camas africanas para ser secado al sol y garantizar unas cerezas limpias con secado uniforme.

Del mismo modo, puntualizó que este tipo de café está siendo muy cotizado a nivel internacional, e informó será exhibido en el evento internacional del Café en el mes de mayo lo que convertirá el rubro en líder para la exportación.

Lara es una de las entidades que más exporta.

“Actualmente trabajamos con 6.600 plantas de café por hectárea, recomendamos como técnica básica cosechar un grano siempre maduro, debemos dejar de mezclar etapas del grano porque perdemos calidad en el producto final del café”, explicó Palma.

En este sentido, refirió que su experiencia como caficultor le permite aplicar nuevas experiencias y técnicas para trabajar el café “trabajamos con cafetales nuevos a la hora de sembrar se aplica la idea de huequear el café para que se consigan los resultados necesarios e incrementar la producción”.

Por otra parte, el ministro Castro Soteldo puntualizó que la producción en el estado Lara pasó de un rendimiento de 7 quintales por hectárea, apoyado en las buenas prácticas agronómicas, sumado a la certificación y cualificación del café, para lograr un rendimiento promedio de los 40 quintales de café por hectárea. Añadió que el café de altura, como el de la Hacienda Campo Nuevo “Siempre va a ser un café de naturaleza dulce, absorbe mucho mejor esos sabores de la tierra por la lejanía con el nivel del mar”.

Además, el ministro hizo un recordatorio “A todos los productores, y esto es una norma que la Corporación Venezolana de Café está impulsando, todos los cafés catalogados como gourmet y los no gourmet, deben tener toda la información relacionada con el mismo en el empaque; la descripción de origen del producto en una etiqueta visible, con su precio; no permitiremos el fraude, di la instrucción de decomisar todo aquel café que en su empaque tenga una descripción que no concuerde con la que señala el empaque del producto, y además seguiremos en la lucha contra el contrabando de este producto”

