«Unión Europea violó el acuerdo electoral»: presidente del CNE de Venezuela insta a Borrell a que pida disculpas

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, manifestó que ha sido violado el acuerdo administrativo firmado entre la Unión Europea (UE) y el Poder Electoral venezolano, para acompañar las elecciones municipales y regionales del próximo 21 de noviembre.

Las declaraciones las hizo en referencia a lo referido por el alto representante de la UE para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien indicó que la misión llegará a Venezuela a «acompañar una parcialidad política» y que el informe de la misma sería el encargado de «legitimar o deslegitimar» al gobierno venezolano, reseñó AVN.

«Nosotros con buena fe, con apego al orden constitucional y sus principios a la ley hemos invitado a estas organizaciones. Hemos confirmado la participación a la UE y eso ha derivado en la firma de un acuerdo administrativo para regular la relación entre esa misión que va a estar acompañando y observando las elecciones en Venezuela», dijo Calzadilla.

«Ese acuerdo administrativo ha sido afectado, violentado por las recientes declaraciones de Borrell (…) El CNE ha expresado de manera unánime su posición donde denuncia estas declaraciones parcializadas que violan el acuerdo que ha sido firmado entre la UE y Venezuela», precisó.

#EnVideo📹| Titular del @cneesvzla, Pedro Calzadilla: Hemos denunciado las declaraciones injerencistas del Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell #SimulacroElectoral pic.twitter.com/RBqSUct2pM October 10, 2021

En ese sentido, detalló que mediante un comunicado, el ente electoral ha exigido explicaciones a la UE sobre los términos de esta declaración, y hasta este domingo no había recibido una respuesta.

«A esta hora la UE no ha dado ninguna explicación ni respondido la comunicación. He pedido que se le exija no sólo explicaciones, sino que públicamente Borrell pida disculpas», aseveró Calzadilla.

Jorge Rodríguez: «Si misión de la UE viene a violentar estándares, mejor que no venga»

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, el diputado Jorge Rodríguez, por su parte, le envió este domingo un mensaje al Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, luego de considerar que está cometiendo injerencia en el país.

El también presidente de la Comisión Especial para el Diálogo, Reconciliación y Paz del Parlamento nacional sostuvo este domingo: «Señor Borrell, si vienen a cumplir con el acuerdo son bienvenidos, si vienen a violentar los estándares de la ONU, mejor no vengan», publicó el diario Últimas Noticias.

La nota recordó que en un documento emitido días atrás, Borrel hizo referencia a que «la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE desplegada en Venezuela para el venidero proceso electoral (…) tiene como objetivo acompañar a la oposición (…) que hará parte en las elecciones y que lo que ‘legitimará o deslegitimará’ el proceso electoral será el informe».

