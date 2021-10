Venezuela está lista para el simulacro de votación del próximo domingo con miras a comicios del 21-N

En el portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), de Venezuela, se encuentra disponible el listado de los centros de votación donde se llevará a cabo el simulacro nacional el próximo domingo 10 de octubre, para comprobar el funcionamiento de la plataforma tecnológica y del sistema de votación que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales 2021 el 21 de noviembre.

Según boletín de prensa del ente comicial, la información de los centros electorales en las que se ensayará el acto de votación está alojada en la página principal del CNE, a la cual se puede acceder haciendo clic en el banner ubicado en la parte superior de la página de inicio “Centros de Votación. Simulacro 10 de octubre”.

Este simulacro forma parte de las actividades programadas por el CNE, previas a las Elecciones Regionales y Municipales pautadas para el próximo 21 de noviembre.

Para la actividad del 10 de octubre el organismo electoral habilitará 446 centros de votación en los 24 estados. Asimismo, se activará un centro de transmisión de contingencia por cada Oficina Regional Electoral.

Se tendrá una cobertura en 333 municipios del país, los municipios capitales de estado seleccionarán los 3 centros de votación más emblemáticos y el resto de los municipios al menos un centro de votación. Foto referencial: Web.

Seis estados del país (Anzoátegui, Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Nueva Esparta y Yaracuy) funcionarán como estados pilotos y dieciocho estados (Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia) funcionarán como estados no pilotos.

En los estados pilotos se realizará una “nucleación” de centros de votación en el ámbito municipal a excepción del Distrito Capital, La Guaira y Miranda, que estarán nucleados en el ámbito parroquial. En estos estados, los electores podrán practicar el voto en la mesa electoral, con todos los pasos de funcionamiento y la oferta electoral completa.

De esta manera, los recintos habilitados para esta actividad en los estados pilotos, se simularán todos los pasos del recorrido de la “herradura electoral”. En los demás centros habilitados se realizará el simulacro con las correspondientes máquinas de votación, caja de resguardo de comprobantes de voto y los demás elementos de la mesa electoral, pero sin el despliegue de la herradura.

En desarrollo el despliegue hacia los 24 Estados, del material tecnológico, electoral y de bioseguridad de cara al SIMULACRO electoral del próximo 10 de OCTUBRE #EleccionesRegionalesyMunicipales del #21Nov. pic.twitter.com/CW0gSxSaN1 — Tania D´Amelio (@taniadamelio) October 2, 2021

Por cada centro de votación se asignará un Coordinador de Centro, un operador del sistema integrado, miembros de mesa y técnico de soporte. Estos centros contarán con el listado de las electoras y los electores. Asimismo, los cuadernos de votación solo llevarán el renglón de firma y huella.



Por otra parte, en los estados no pilotos se seleccionarán tres centros de votación en el municipio capital de estado, los cuales deberán ser los más emblemáticos y contar con factibilidad de transmisión.



En el resto de los municipios se seleccionará un centro de votación. Asimismo, se utilizará la configuración de máquinas con la experiencia de votación del evento final, y no estará activo el proceso de validación contra el Registro Electoral y el proceso de autenticación biométrica. Cabe destacar que para este evento no habrá centros de votación con una mesa.

CNE despliega material electoral para simulacro

Con miras al simulacro electoral que se llevará a cabo el próximo 10 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el despliegue del material electoral.

La información la dio a conocer la rectora principal del CNE, Tania D’Amelio, a través de un post en su cuenta en la red social Twitter @taniadamelio. “En desarrollo el despliegue hacia los 24 Estados, del material tecnológico, electoral y de bioseguridad de cara al SIMULACRO electoral del próximo 10 de OCTUBRE”.

La realización del Simulacro electoral corresponde a la actividad número 65 del Cronograma previsto para las Elecciones Regionales y Municipales 2021, en las cuales serán elegidos 3 mil 082 cargos.

Cabe destacar que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) será el responsable del resguardo y custodia de los centros de votación, así como del despliegue y repliegue del material electoral.

Durante este evento, el Poder Electoral garantizará la protección del personal técnico operativo del CNE, así como de las electoras y los electores en los centros de votación, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad correspondientes.

(Con información de CNE, Últimas Noticias y Globovisión)

