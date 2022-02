Venezuela fustiga a EE.UU. por violar condiciones del diálogo político de México

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseveró que las condiciones del diálogo político entre el gobierno y la oposición, que se encuentra suspendido desde octubre del año pasado, fue violado por el gobierno de los Estados Unidos.

«Venezuela ha sido muy clara con el tema del diálogo, quien violó las condiciones fue el jefe de ellos (la oposición), el imperialismo norteamericano, secuestrando algunos venezolanos, presionando a Venezuela», dijo en la rueda de prensa de la reunión semanal del PSUV.

Cabello ratificó así la posición anunciada por el presidente Nicolás Maduro de no volver a las conversaciones con la oposición venezolana en México, a menos que se cumplan sus condiciones y se libere al diplomático Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde.

Sobre las declaraciones de Juan Guaidó de sugerir a Washington «flexibilizar» las sanciones contra Venezuela si se retoman las negociaciones, Cabello afirmó que «no tiene ninguna influencia y no quiere flexibilizar sino profundizar las sanciones».

«A Guaidó) no le para nadie, ni los gringos, ni nadie aquí en Venezuela. No queremos perder el tiempo en lo que él diga, no tiene ninguna influencia ni poder», dijo, al tiempo que recalcó que no tiene peso «para ir a ninguna parte a exigir nada».

«Son gente muy nerviosa declarando todos los días para ver si alguien le para y atiende. Son gritos desesperados porque en Estados Unidos nadie le responde, en la oposición nadie le atiende», añadió.

Indicó que están preparados para cualquier batalla y alertó que el gobierno estadounidense protege a gente en Venezuela «siendo unos corruptos».

Cabello reiteró ratificó que el PSUV continuará exigiendo justicia al Ministerio Público por las acciones cometidas por Guaidó como la «apropiación del dinero de los venezolanos» y la «pérdida de activos en el extranjero»

«Nosotros fuimos a buscar justicia y le corresponde al Ministerio Público tomar las acciones que tenga a bien tomar, que en este caso yo entiendo eso va funcionando poco a poco. La justicia tiene sus lapsos, tiene sus tiempos, y creo que este año 2022 es un extraordinario año para la justicia», añadió.

