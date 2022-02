Vicerrector Álvarez: “La Unefa aguanta cualquier auditoría académica”

Caracas. – Muchas actividades y poco tiempo para realizarlas. Así conseguimos a Miguel Álvarez Cádiz, el atareado vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa) en una oficina modesta del octavo piso de la sede principal.

Sin embargo, Álvarez Cádiz motoriza su agenda con una energía casi militar, pese a ser civil y contar 70 años de edad. Una tempranera llamada a su jefe, el rector Pascualino Angiolillo Fernández, sirvió para revisar la agenda de la semana, priorizar compromisos y dejar el escenario listo para el gran evento de abril: El Congreso Internacional de Investigación de Posgrado; cuarto en orden de celebración y primero desde la pausa por la pandemia.

La Unefa nació mediante el decreto presidencial N° 115 por parte del presidente Hugo Chávez Frías el 26 de abril de 1999, sucediendo de esta forma al Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales que fue creado el 3 de febrero de 1974 en la primera administración de Rafael Caldera.

Apenas contábamos con una hora para conocer el desempeño y papel que ha jugado la Unefa en el proceso revolucionario y su importancia en el aporte académico.

El vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, Miguel Álvarez, impulsa un gran congreso internacional en el marco del aniversario.

El vicerrector parecía inquieto ante su agenda, ataviado con ropa blanca, fresca y holgada; sentado en su silla ejecutiva daba pequeños salticos sobre la misma al tiempo que manejaba con destreza el teléfono celular con una mano, la computadora portátil con la otra, daba la bienvenida a compañeros de trabajo y atendía las preguntas del equipo reporteril de El Ciudadano.

La Unefa tiene presencia en los 23 estados del país y cuenta con 69 espacios académicos. Tan solo en 2021, durante la pandemia, la institución egresó 11 mil profesionales y recibió 21 mil nuevos ingresos. Además cuenta con 36 programas aprobados y 5 doctorados por parte del Consejo Nacional de Universidades.

“Esta es una universidad que se maneja con números, con números precisos, por eso somos absolutamente auditables en lo académico y en las cifras que mostramos como logros”, indicó la autoridad.

En este momento, y en el marco de las actividades aniversarias de la casa de estudios, se le está dando una atención especial a este Congreso Internacional de Investigación de Posgrado; 21 de los 69 espacios están efectuando pre eventos para la escogencia de las mejores ponencias de investigación que serán mostradas internacionalmente. “No sé cuántas ponencias quedarán, pero estoy seguro que todas tendrán una gran calidad. Una universidad que no muestra sus investigaciones de alto nivel, pasa a ser un colegio grande. En nuestro caso, podemos decir con orgullo, que hemos hecho aportes importantes para el saber y el desarrollo dentro del país en estos 23 años”, indicó el funcionario.

Sin embargo, las autoridades tienen la meta clara de convocar a más de 500 personas vía telemática para la celebración de este congreso. “Como es lógico, estaremos incorporando estudiantes de pregrado, porque es necesario que los estudiantes nacionales y extranjeros puedan conocer que se está haciendo y cuales son nuestros aportes en materia de investigación, por lo tanto, no deben ser menos de 500”, expresó Álvarez.

En cuanto a convenios y acuerdos de índole educativo, el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación está trabajando con los gobiernos de Namibia, Vietnam y Corea del Norte para, a través de sus respectivas universidades lograr intercambios de conocimientos y desarrollo de estrategias para la educación. En torno a esto, Álvarez puntualizó que se crearon comités técnicos por ambas partes y que los mismos se rigen bajo una clausula que indica la nulidad de los acuerdos si transcurren seis meses y no hay impulso de la actividad.

“Durante sus años de existencia, la Unefa puede haber firmado cientos de convenios, pero los mismos han quedado en letra muerta porque solo son convenios de papel, en cambio, estos intercambios con Namibia, Vietnam Corea del Norte y China (Wuhan) en estos últimos tiempos generarán resultados porque estamos haciendo todo para que se mantengan activos”, enfatizó.

Del mismo modo, conversó sobre la internacionalización del conocimiento. “Algunas universidades venezolanas no pueden ingresar recursos propios debido a la falta de regulaciones de tipo legal en temas administrativos. Los ingresos propios por estudios de cuarto nivel internacional deben ser cobrados en divisas, y las regulaciones internas no lo permiten, por tanto, muchas casas de estudio utilizan a una empresa privada para promocionar diplomados, posgrados y doctorados con el aval de la universidad, pero se quedan con parte de los recursos. Te voy a poner un ejemplo: Los estudios de ingeniería aeronáutica de cuarto nivel son muy escasos en América Latina; en México cuestan 4 mil dólares aproximadamente y Venezuela, específicamente la Unefa, los ofrece gratis por no poder contar con una regulación que permita que ese dinero ingrese como recurso propio. ¿Se imagina cuánto puede ser el recurso que la Unefa está dejando de percibir?”.

En lo referente a sueldos y salarios del personal docente, tema en boga dentro del país por su bajo nivel de ingresos, Álvarez, docente jubilado desde hace 4 años y que sigue dando clases en estos momentos, aseveró que no solo es la situación de los docentes, sino un estado general en los sueldos y salarios del país motivado al bloqueo económico que sufre Venezuela. “Imagínate un Estado que percibía mil dólares para desarrollar su actividad normal y de pronto tiene que hacer lo mismo con un dólar; ese ejemplo resume lo que están haciendo a Venezuela y a su gente. Están atacando el estado de bienestar del pueblo para intentar socavar su voluntad”, concluyó.

