Asesinato de Alex Lemún: Antesala del plan de operación “Paciencia”

El 7 de noviembre del 2002, Alex Lemún, de 17 años de edad, recibe un impacto de bala en la cabeza por parte del oficial de Carabineros Marco Treurer, mientras participaba en la recuperación de un predio (Fundo Santa Elisa, Forestal Mininco) en la comuna de Ercilla. Luego de 5 días de agonía, fallece en Temuco el 12 de noviembre.

Luego del asesinato, vino una razzia policial, con aplicación de la Ley antiterrorista, persecuciones por “asociaciones ilícitas terroristas”, militarización por fuerzas policiales represivas, hostigamientos, campañas informativas a través de medios masivos comerciales, todo, articulado por sectores privados y gubernamental en un plan que se denominó “Paciencia”, dirigido a una gran cantidad de comuneros, dirigentes y activistas mapuche, plan que buscaba frenar las movilizaciones del Pueblo Mapuche por tierras ancestrales y las protestas contra las forestales, donde el asesinato de Lemún fue prácticamente un punto de partida y que se extendió hasta el 2005, en el periodo de Ricardo Lagos.

Juicio asesinato Alex Lemún

A casi 19 años del asesinato del joven mapuche Lemún, se reabrió el caso el lunes 27 de septiembre del 2021 en el Tribunal de Angol, cuyo autor material prestó declaraciones.

Por primera vez sería juzgado por un Tribunal Civil, luego que el 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiera al Estado de Chile reconocer su responsabilidad en este hecho.

El Centro de Investigación y Defensa Sur (CID SUR), comunicó que la familia de Alex Lemún será representada por sus abogados, Sebastián Saavedra y Eduardo Painevilo, haciendo un llamado a difundir este caso, que corresponde al primer asesinato de un joven mapuche a manos de la policía chilena en democracia.

“Aquí se produce una situación bastante paradójica y triste, que es que, los familiares, principalmente los padres de Alex Lemún, llevan más tiempo luchando por verdad y justicia, más que el tiempo que pudieron disfrutar a su hijo durante los 17 años de vida. Esta situación evidentemente ha marcado a toda una familia a toda una comunidad”, señala Sebastián Saavedra abogado de la familia.

Al inicio del juicio, en un punto de prensa, Saavedra señaló: “Luego de casi 20 años de ocurrido los hechos, por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el día de hoy, por fin, se ha iniciado un juicio para determinar la responsabilidad que le cabe al oficial de carabineros Marco Treuer (…) digo es primera vez, porque todo lo que ha sucedido con anterioridad han sido parte de las investigaciones”, indicando a su vez, la impunidad que tuvo el responsable bajo el amparo de la justicia militar.

Sin embargo, el 25 de octubre de este 2021, El Tribunal Oral en lo Penal de Angol determinó una condena a tres años de presidio menor en su grado medio al coronel de Carabineros en retiro Marco Aurelio Treuer, como autor del homicidio al comunero mapuche Alex Lemun en noviembre del 2002, dándose la pena por cumplida con el argumento de que el ex uniformado estuvo en prisión preventiva desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2020 y, desde entonces, se mantuvo con arresto domiciliario.

Operación Paciencia

El bullado caso de la “Operación Huracán” que también se encuentra en juicio desde fines de septiembre de este 2021, comenzó a desmoronarse a partir del 2018, operación usada como forma de generar montajes y acciones represivas contra integrantes del movimiento mapuche, lo que no ha sido excepcional, se sumó la “Operación Andes” con fines transfronterizos. Previamente estuvo la “Operación Tauro”, todas con montajes. Otra que fue reconocida durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue la “Operación Paciencia”, desde fines del 2002 hasta el 2005, antecedida con el asesinato del joven mapuche Alex Lemún.

El actuar de agentes represores y de unidades de inteligencia, con amplias y seguidas violaciones de derechos humanos en el marco de movilizaciones por derechos territoriales, han sido cometidas cuando dichas reivindicaciones involucran los intereses de poderosos grupos económicos, como las empresas forestales.

Con respecto a la Operación Paciencia, algunos hitos marcaron el periodo:

Aplicación de la Ley anti terrorista y uso de testigos secretos.

Alta presencia en zonas rurales de policía militarizada

Desde inicios de diciembre del 2002, persecución a integrantes (28) de la Coordinadora Arauco Malleco bajo la persecución de “Asociación ilícita terrorista”, con juicios que terminaron con fallos absolutorios contra los acusados (primer fallo 4 de noviembre del 2004).

Caso Poluco Pidenco el 2004 (Forestal Mininco / CMPC), primera condena por “delito terrorista” fundo Poluco Pidenco, desarrollado bajo la Ley Antiterrorista, condenando a cinco comuneros mapuche de las comunidades de Tricauco, San Ramón, Chekenco y Rukañanco a 10 años y un día de presidio.

Caso lonkos (Pascual Pichún y otros). absueltos en primera instancia el 21 de abril del 2004 y condenados por su rol de dirigentes por la Corte Suprema en agosto de dicho año.

El gobierno central de la época, en la persona del subsecretario del Ministerio de Interior, Jorge Correa-Sutil, celebrará públicamente la decisión del tribunal, y lo hará a través del Diario El Mercurio el 22 de agosto del 2004: “El Gobierno no quisiera tener triunfos de esta naturaleza. Sin embargo, cuando se cometen delitos tan graves la sanción es un componente necesario de una política más sistemática para erradicar la violencia en la Novena Región (…) la desarticulación de la Coordinadora, el grupo más violentista y al que se le atribuyen los peores atentados, fue el resultado de una exitosa y sistemática labor de inteligencia policial denominada «Operación Paciencia» (…) la paciencia y la diligencia resultaron claves para conocer y desarticular a ese grupo, que optó por la vía violenta para sus reivindicaciones políticas y territoriales. Cualquiera puede comprobar que ya no hay tomas, los cortes de carreteras son mínimos y los atentados son más aislados que hace dos años. No han desaparecido, pero son mucho menos”.

Ambos casos con aplicación de Ley Antiterrorista fueron llevados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El 29 de mayo de 2014 la Corte interamericana arrojó que el estado chileno había hecho vulneraciones sobre el Derecho de defensa, Igualdad ante la ley, Libertad de pensamiento y expresión, Libertad personal, No discriminación, Presunción de inocencia, Principio de legalidad y de retroactividad y Protección de la familia.

Paralelamente, el caso de Alex Lemún también fue llevado a la Corte interamericana de Derechos Humanos ingresado por personas mapuche, contando luego con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y tuvo que ser esta instancia internacional, quien solicitara reabrir el caso de su asesinato a partir del 2017. El caso se reabre en la justicia ordinaria chilena y en 2018 se dicta prisión preventiva contra el coronel en retiro Marco Aurelio Treuer acusado del homicidio de Lemun, sin embargo, se había mantenido una serie de reprogramaciones y su medida cautelar fue cambiada a arresto domiciliario.

La última vez que se había intentado reiniciar el juicio fue a principios de mayo de este 2021, pero, el coronel en retiro, único imputado por el crimen, según se manifestó, se había contagiado con Covid, reprogramándose para el 27 de septiembre en el Tribunal Oral de Angol, cuyo tiempo transcurrido el acusado se mantuvo con arresto domiciliario, considerando dicho tiempo para la sentencia que lo condenó a 3 años, sin que tenga que cumplir pena efectiva de cárcel.

Edmundo Alex Lemun Saavedra nació el 10 de mayo de 1985. Vivía junto a su familia en la comunidad mapuche Requen Lemun, ubicada en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, región de la Araucanía. Alex Lemun, tenía 17 años y era estudiante de secundaria cuando murió asesinado por agentes policiales.

Por su compromiso y solidaridad hacia la comunidad y las actividades vinculadas con los reclamos por los derechos ancestrales del pueblo mapuche, la comunidad cambió su nombre a Alex Lemun después de su muerte.

Por Alfredo Seguel

Publicación original periódico impreso El Ciudadano