Comunidades mapuche de Bajo Bío Bío en situación crítica denuncian que desde Conadi se les niega ayuda

Las comunidades mapuche de zonas urbanas del Bajo Bío Bío se encuentran en una situación crítica, en la que algunos de sus integrantes afirman estar «pasando hambre»

Durante una reunión efectuada el jueves la Plaza de Armas de Los Ángeles, los voceros y representantes de estas comunidades denunciaron que a pesar de estar en esas condiciones extremas, la Corporación Nacional Indígena (Conadi) en la región del Bío Bío no les ha brindado ayuda,.

El presidente del Consejo Indígena Mapuche del Bajo Bío Bío Fuxta Txawun, Juan Pichilen Linco, exigió una respuesta ante la negativa de los directivos del Conadi en prestarles colaboración, argumentando también problemas de comunicación con el Gobierno Local.

“Ojalá pudiera dar la cara y decirnos de frente cuáles son las excusas que ella tiene para poder negarle el pan al pueblo mapuche, porque en realidad yo estoy pidiendo y hablando por todos los mapuche urbanos acá del territorio, junto acá con los peñis y lamngen que me acompañan, que me respaldan. He venido fallando con las comunicaciones con la Gobernación desde hace rato ya”, afirmó, citado por Bío Bío chile.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mapuche Pewen Kimün, Cecilia Collio, condenó falta de transparencia de la entidad indígena.

“Nosotros hemos hecho solicitudes a través de correos, WhatsApp, directamente teléfono con la directora y no hemos tenido respuestas, solamente respuestas negativas, que no hay recursos. Para nosotros eso es una burla, ¿por qué?, porque este año habían hartos recursos destinados para actividades y resulta que con el tema de la pandemia no se han hecho actividad y ¿Dónde están esos recursos?”, afirmó.

Desde la Gobernación, indicaron a Bío Bío Chile que que ha existido un trabajo permanente con comunidades mapuches por ejemplo en Alto Biobío, y que en este caso «no hay registro de solicitudes formales o petitorios de las agrupaciones mencionadas«.

