Denuncian caso de discriminación contra profesora Mapuche Huilliche en Castro, Chiloé

La propia afectada y el Colegio de profesores/as de Castro, Chiloé, dieron cuenta de los hechos este lunes, ocurrido en el marco de una reunión de la Corporación Municipal de Castro y que la discriminación se habría producido por su reconocimiento identitario como mujer mapuche huilliche.

Colegio de profesores/as de Castro, Chiloé, da cuenta de situación de discriminación contra profesora mapuche huilliche. pic.twitter.com/iSg2CYm9fO — El Ciudadano (@El_Ciudadano) September 27, 2021

El relato de la profesora sobre los hechos:

Los hechos ocurrieron lasemana recién pasada afectando a la docente de Educación General Básica de la Escuela Rural de Quilquico dependiente de la Corporación Municipal de Castro, Isabel del Carmen Calderón Moil, en el contexto de una reunión comunal, a la cual, siendo que le correspondería asistir, ni siquiera habría sido convocada ni avisada formalmente, según se denunció.

En su calidad de docente de aula en la Escuela Rural de Quilquico y encargada de la asignatura de Lengua y Cultura Indígena, además de Dirigente del Gremio en la comuna de Castro, expresó su molestia, pena e indignación por lo sucedido en reunión del día Martes 21 del presente mes; “Hubo una reunión donde, inicialmente no fui informada de manera formal y donde estaban citados todos los educadores tradicionales y profesores encargados de la asignatura en la comuna de Castro, “eso ya da cuenta de una actitud discriminatoria hacia mi persona”, indicó la docente.

Dicha reunión, estuvo dirigida por la Encargada Comunal de la Corporación Municipal de ALCI, Srta. Paula Castro Soto y contó con la asistencia de 16 personas más.

Al iniciarse este encuentro, la encargada solicita que cada educador, educadora o profesora comente como se han desarrollado las clases de la asignatura en sus respectivas escuelas y liceos en el actual contexto de pandemia, comenta la docente. Luego de varias intervenciones, expone que en la escuela donde se desempeña las actividades se han desarrollado desde el año 2020 sin interrupción. “Obviamente han existido cambios en la modalidad como video semanal”, agregando que “por lo cual resalto que para mí, como profesora indígena, la asignatura más importante es ALCI”.

En ese momento comenta que recibe la primera alusión directa de parte de la Srta. Paula Castro: indicando que aquí no se debían levantar banderas de lucha. La docente Calderón Moil, relata que posteriormente en el transcurso de la reunión, la Srta. Paula Castro informa que se han recibido acusaciones de un Caciquado (sin especificar), que en ciertas escuelas rurales de Castro se estaría impartiendo el Mapuzungün, acto seguido habría agregado que ”ya habían sacado a un mapuche”.

La profesora Calderón Moil manifiesta que en ese momento interrumpe y le dice a la encargada; “yo soy mapuche-huilliche, y Ud. lo sabe. Que Ud. se refiera de esa manera a otro educador tiene claramente una connotación de discriminación”, ante lo cual contesta le habrían contestado que en Castro se debe enseñar el huilliche, y que no debía opinar de un trabajo que se viene realizando por años en la comuna.

La profesora afectada además relata que, la encargada comunal de ALCI Insistió reiteradamente que no se debe impartir el mapuzungün, “Como si acaso aquello fuera un insulto, o se priorizara de mi parte la enseñanza de otra lengua distinta”, comenta la docente.

“Se me cuestionó mi origen indígena, tan sólo por no pertenecer a alguna asociación o agrupación indígena, no importando tampoco, mi reconocimiento como indígena por parte de CONADI, desde el año 2013. Además, a cada intervención realizada por mi parte, sentí que fui discriminada y menoscabada en mi integridad tan sólo por reconocerme Mapuche-Huilliche, señala.

Agrega: “Es por ello, que quiero expresar por intermedio de denuncia, mi testimonio de dolor y rabia como mujer y docente indígena. Han transcurrido más de 500 años de lucha y aún seguimos siendo discriminados por reconocernos como indígenas. Todos quienes estamos medianamente informados, sabemos que el Mapuzungün es la lengua madre troncal de todas las variantes lingüísticas tanto en Wallmapu como en los demás territorios que componen nuestro pueblo-nación. No podemos permitir, que la ignorancia y la prepotencia se apoderen de las luchas históricas de nuestros pueblos ancestrales y nos dividan”.

Se recordó también que en Chiloé existe un conflicto ante el intento de ciertas agrupaciones de la Futa Huapi Chilwé, en alianza con el senador de la UDI Iván Moreira, de un Proyecto de Ley que busca generar una etnia distinta y de esta forma generar división en un pueblo, hecho que ha tenido diversas controversias en Chiloé, ya que quienes se oponen, han manifestado que si bien existen particularidades históricas, geográficas y territoriales no es una etnia o pueblo distinta a quienes habitan en el Huillimapu (Tierras del Sur), aun cuando su devenir tenga además de Chonos, Cuncos y Payos, el entroncamiento del pueblo Huilliche es indisolublemente Mapuche.

La profesora relata: “Es por ello que, la persecución hacia quienes nos reconocemos como parte del Pueblo Mapuche y como habitantes del territorio y maritorio de la Futa Huapi Chilwé al interior de la Corporación Municipal de Castro, han quedado plasmados en los dichos y hechos comentados por su representante, quien no tiene el conocimiento ancestral para estar a cargo del área y emite comentarios de hechos donde sí, efectivamente se ha sacado a educadores por el sólo hecho de considerarlos no idóneos y haberse declarado abiertamente mapuche y/o mapuche-huilliche”, puntualiza la docente.

Agrega la docente que: “Considero que lo ocurrido es de extrema gravedad. No sólo me discriminaron a mí en mi condición de mujer indígena y por reconocer mis orígenes mapuche-huilliche, sino que también discriminaron a todo un pueblo que hoy, más que nunca, está en la lucha por un reconocimiento histórico y la incorporación real y efectiva a un nuevo Chile Plurinacional, dónde justamente, el instrumento para cambiar es en la Convención Constitucional, presidida por una mujer, profesora y mapuche”.

Además, en algún momento de la reunión y del cual la docente manifiesta no recordar las palabras textuales, la encargada habría bromeado con ciertos sarcasmos relacionados con los conflictos en la Araucanía, festinando con esa situación.

Describe además que estos hechos son tremendamente lamentables y repudiables. “Planteo esta evidencia con inmenso dolor, ya que como hija de una mujer de ancestro Chono, nacida y crecida en la isla de Caguach, a quien por años le ha costado aceptarse y reconocerse como tal me parece sumamente grave lo ocurrido y no lo dejaré pasar, así como nada. No voy a permitir que alguien que desconoce absolutamente nuestra historia y lucha, venga a intentar callar mi voz y mi verdad”.

Finaliza Isabel Calderón Moil, manifestando lo siguiente; “Ante lo grave que resulta para mí como mujer indígena, orgullosa de mi ancestro y mis raíces, que lo ocurrido durante la mencionada reunión, es claramente una vulneración a lo más íntimo de un ser humano, cual es: reconocerse y construirse desde un origen y un ancestro que, por muchos años, siglos y generaciones ha debido esconderse frente a la burla, persecución y discriminación de personas y organizaciones que sólo buscan generar odio y división, en desmedro de la construcción de un sistema educativo y país inclusivo y plurinacional”.

Según el convenio 169 de la OIT, “Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”, condición que también son expresados y protegidos por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito por el Estado chileno.

Relato de: Isabel del Carmen Calderón Moil, Profesora Básica Encargada Asignatura Lengua Indígena, Escuela Rural Quilquico, Secretaria Comunal Colegio de Profesores y Profesoras Castro