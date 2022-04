Documental «Bajo Sospecha: Zokunentu», narrado en lengua mapuche, tendrá su premiere mundial en el prestigioso Festival «Hot Docs»

La 29º edición del prestigioso Festival “Hot Docs”, se realizará de manera semi-presencial en Toronto, Canadá, incluyendo en su programación un foco de cine chileno: “Made In Chile”, que contempla una delegación nacional de siete películas, entre las que destaca “Bajo Sospecha: Zokunentu”, que conmueve con una íntima reflexión sobre la identidad mapuche. “¿Cuántos años tienen que pasar para que la historia de un pueblo no conserve nada más que los fragmentos de su historia?”, señala su revelador off en lengua mapuche.

“Bajo Sospecha: Zokunentu”, será exhibido los días 1 y 7 de mayo de manera presencial, y estará disponible online para todo el territorio canadiense. Además participará en Distribution Rendezvous, importante plataforma para la distribución.

El documental, inspirado en la obra “Bajo Sospecha” (1998) del destacado artista mapuche Bernardo Oyarzún, surgió durante el año 2014, tras lo cual se inició la instalación de un debate público en torno a la figura de la detención por sospecha. Fue entonces que las productoras Pejeperro Films y Eskama Audiovisual, decidieron dar impulso a la idea de Daniel Díaz, quien además de ser el director de la película, es sobrino de Oyarzún.

Daniel Díaz es un joven cineasta santiaguino radicado en Viña del Mar, que forma parte de los miles de mapuche que al nacer en grandes urbes han perdido conexión con sus raíces e identidad cultural. “Los apellidos mapuche de mi familia fueron durante mucho tiempo una anécdota, igual como sucede con mucha gente. Sin embargo, la reflexión en torno al estigma contra la apariencia indígena fue calando más profundo, y el gran despojo cultural que habíamos sufrido por generaciones se me hizo evidente. Fruto de esa inquietud, me encontré con el mapuzugun, que me permitió expresar las ideas de manera muy distinta al castellano, ya que significa otra manera de pensar las cosas”, precisa el director.

El registro documental “recoge cintas miniDV inéditas que contienen los procesos creativos de las obras de Bernardo, pero también registros caseros hechos en situaciones familiares que conservan la riqueza de lo cotidiano”, agrega.

“Bajo Sospecha: Zokunentu”, se estrena en “Hot Docs” en un momento en que en Chile se desarrolla un amplio debate por temáticas plurinacionales y plurilingües, en el marco del proceso constituyente. Díaz, lleva seis años aprendiendo mapuzugun en diferentes instancias junto a hablantes nativos: “lo esencial es que a futuro la lengua mapuche nos permita hablar de todo, en cualquier contexto”, detalla.

Díaz explica, que “la palabra ‘zokunentu’ (documental) es una derivación de ‘azentu’ (imagen, representación), y es una palabra creada específicamente para esta ocasión. Mi sueño es que entren en uso más palabras como estas, sin la necesidad de tomar prestadas palabras de otras lenguas, porque eso es síntoma de la situación minorizada que sufre el mapuzugun en la actualidad”.

El productor ejecutivo Esteban Sandoval enfatiza, “nuestra motivación siempre ha estado en relación con el momento histórico por el que estábamos pasando (y que no se ha detenido), ya sea con las banderas mapuche que inundaron el denominado “Estallido Social” o “Revuelta Popular” (2019), así como con la presidenta mapuche de la Convención Constitucional (2021). Después de todo, pareciera ser que los sospechosos éramos la mayoría, y que la seguridad importaba más a quienes preferirían que todo siguiera tal y como está”.