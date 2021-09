La reanudación del caso “Operación Huracán”: El siniestro plan anti mapuche que se cayó el 2018

El Juzgado de Garantía de Temuco reprogramó la reanudación de la audiencia de preparación de juicio oral en contra de 10 oficiales y suboficiales de Carabineros y de un civil, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros. Ilícitos perpetrados en el denominado caso Huracán, hechos ocurridos entre enero del 2017 y marzo del 2018.

Luego de 13 reprogramaciones y suspensiones en este caso, la reanudación partió ayer lunes 27 de septiembre, en contra de los imputados –los funcionarios dados de baja de la unidad de inteligencia de Carabineros: Gonzalo Alfonso Blu Rodríguez, Patricio Alejandro Marín Lazo, Leonardo Marcelo Osses Sandoval, Marcelo Iván Teuber Muñoz, Manuel Antonio Riquelme Mardones, Cristián Andrés Pérez Mancilla, Manuel Jesús Cavieres González, Marcos Rodrigo Sanhueza Córdova, Darwin Patricio Vásquez Sepúlveda y Marvin Allan Marín Maluenda; más el civil Alex Guillermo Smith Leay.

Este martes, una de las abogadas representantes de las víctimas del caso, Karina Riquelme, informó a través de su cuenta de twitter lo siguiente:

“La audiencia dónde se solicitará el ingreso a prisión preventiva de los líderes de la asociación ilícita quedó fijada para el día 25 de Octubre a las 9:00 en el Juzgado de Garantía de Temuco”.

“No hay que olvidar que los acusados salieron en libertad luego que se dictará estado de excepción y que las víctimas no se opusieran al cambio tomando también en consideración las supuestas afectaciones físicas de los acusados que incluso en su momento hablaron de cáncer”.

“Jueza de Garantía suspende audiencia de preparación de Juicio en caso Huracán y querellantes representantes de comuneros mapuche víctima de inoculación de pruebas falsas solicitan audiencia de revisión de cautelar para que se imponga prisión preventiva en contra de los acusados”.

Previamente había comunicado que “Graves hechos denuncia defensor en caso Huracán. Su teléfono celular habría Sido intervenido por el Ministerio Público en causa paralela dónde se investiga a Sergio Moya. Se fijó audiencia de cautela de garantías para conocer los antecedentes de parte del Ministerio Público”.

Ayer lunes había señalado: “4 años han pasado desde los Hechos de Huracán, hoy en audiencia de preparación de juicio oral la defensa de Patricio Marin Lazo, solicita suspensión de la causa nuevamente. Difícil posición de las víctimas quienes no ven justicia en ninguna sede jurisdiccional”.

Reacciones desde Comunidad Temucuicui

A través de una declaración pública con respecto a la reanudación del caso, la comunidad de Temucuicui autónoma, considerando que integrantes fueron víctimas de este plan montaje, Jorge Huenchullan, Jaime Huenchullan, Rodrigo Huenchullan y José Henríquez Medina, manifestaron lo siguiente:

“Continuaremos en la búsqueda de justicia en todas las instancias que se deba concurrir, para buscar una sentencia justa que declaré el actuar criminal de este conjunto de políticos, jueces, fiscales y carabineros que se confabularon contra el movimiento mapuche y en contra del territorio de Temucuicui”.

Para la Comunidad, este hecho quedará en la historia reciente del pueblo mapuche, como la demostración más objetiva de las formas racistas y criminales del Estado para continuar el genocidio iniciado a mediados del siglo XIX. “En esta banda de criminales se concertaron nefastos personajes como el fiscal Sergio Moya, quien tiene un prontuario de persecución contra el movimiento mapuche, incluso hasta el propio fiscal nacional Jorge Abbott”. También hicieron alusión del Ministro de la Corte, Aner Padilla, el Mayor Marcelo Marín, el ex subsecretario del interior Mahmud Aleuy y también, al general Bruno Villalobos “que actuó como guardia privado de las empresas forestales y la oligarquía”, denunciaron en su declaración.

El caso Huracán

El 23 de septiembre del 2017, mientras la tensión se mantenía a causa de la crítica huelga de presos Mapuche del denominado Caso Iglesias: Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo, quienes cumplían 109 días en huelga de hambre líquida, se da inicio a la denominada “Operación Huracán”, con amplia publicidad mediática, dando cuenta en todos los medios de circulación nacional supuestos wathsapp entre personas del movimiento mapuche. Sin embargo, en la vida real uno no tenía teléfono y otro no tenía wathsapp, por lo que no había comunicación entre ellos. Todo fue un montaje.

La “Operación Huracán” fue coordinada desde una unidad de inteligencia de Carabineros, con sectores políticos y ciertos operadores de justicia en el 2017. En la práctica generó una amplia red de ilícitos, con cifras entre cientos a miles de teléfonos intervenidos, chat de wathsapp falsos, atentados que en realidad eran montajes, aplicación de ley anti terrorista y seguidilla de criminalización a numerosas personas mapuche.

El objetivo declarado fue perseguir a figuras emblemáticas en la lucha mapuche que reivindican derechos territoriales frente a latifundios y empresas forestales.

A partir de marzo del 2018, se imputaron cargos por asociación ilícita para cometer los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, en calidad de autores, a los ex-carabineros Gonzalo Blu, Patricio Marín y Leonardo Osses, y al Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrícola, Magíster en Administración de Empresas Alex Smith Leay, supuesto creador de los softwares denominados Antorcha y Tubicación, utilizados para la implantación de mensajes de texto falsos en teléfonos celulares. Asimismo, se formalizó por delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación a Marcelo Teuber (exjefe de la UIOE), Manuel Antonio Riquelme, Marcos Sanhueza, Darwin Vázquez y Marvín Marín. Por el delito de obstrucción a la investigación se formalizó, en tanto, a Cristián Pérez.

Sin embargo, La Operación Huracán no era un hecho aislado. Fue la antesala a la “Operación Andes” que intentaba llevarse a un escenario internacional y transfronterizo Chile – Argentina. Según investigación y publicación de Ciper Chile, las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecían ex miristas a cargo de un tráfico de armas desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile. Estaba todo listo, los supuestos chat que probarían los delitos y los mapas con las ubicaciones precisas de los inculpados. Pero todo se vino abajo cuando la Fiscalía sospechó de las pruebas, luego del inicio del desmoronamiento de la operación Huracán.

Todo fue una invención.

Las operaciones se cayeron y hubo una serie de acusaciones cruzadas que incluyeron intentos de manipulación de evidencia y montajes entre agentes de inteligencia de Carabineros y fiscales, con el gobierno de Piñera tratando de desmarcarse, tratando de aparecer como “víctimas” de esta unidad de Carabineros.

Luego ocurrió el asesinato de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, perpetrado por agentes del GOPE – Comando Jungla, quien ya estaba previamente en la mira según informes policiales de inteligencia trascendidos en el marco del caso “Operación Huracán”. Andrés Chadwick, como Ministro del Interior, dijo a la prensa en noviembre del 2019 con respecto al asesinato de Catillanca: “Estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito común”. Estos dichos fueron parte de las polémicas declaraciones del ministro a quien se exigió su salida, pero Piñera lo mantuvo hasta la revuelta social de octubre del 2019.

