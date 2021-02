Lonko Alberto Curamil: Anuncios de Piñera solo agudizarán el conflicto en La Araucanía

El lonko del Lof Radalko, Alberto Curamil, cuestionó los anuncios realizado por Sebastián Piñera para afrontar el conflicto que desde hace años tiene enfrentados al pueblo mapuche con el Estado chileno, los cuales incluyen la aprobación de leyes represivas.

Al respecto, el líder mapuche, galardonado en 2019 con el Premio Ambiental Goldman -denominado coloquialmente como el ‘Nobel ambiental’-, aseguró que estas medidas solo agudizarán el conflicto en la región de La Araucanía.

En una entrevista con Dario U de Chile, aseguró que no existe por parte del actual gobierno la mínima disposición de querer resolver elconflicto de tierras en la zona, “que está atentando contra la vida y a los derechos humanos principalmente”

“Primero que nada, acá hay una reivindicación sobre nuestro territorio, y una de las demandas tiene relación con la restitución territorial de todas las comunidades en todo el Wallmapu. Y ni el Gobierno ni los usurpadores han sido capaces de reconocer o de buscar la forma de cómo llegar a la devolución de nuestro territorio”, dijo.

Al ser consultado sobre los planes de aprobar nuevas leyes e incrementar la militarización y represión en las comunidades mapuche, recordó que es una estrategia que se ha venido aplicado desde hace varios años.

“El Gobierno, de manera torpe, simplemente anuncia estos proyectos y hace un llamado a la institución de Carabineros. Pero esta represión la venimos viviendo de diferente forma hace muchos años. O sea, no conforme con asesinar y encarcelar a nuestros hermanos, siguen creando más leyes y enviando proyectos para reprimir a nuestras comunidades que hoy día presentan sus demandas en sus territorios”, expuso.

También se refirió a las presiones que estaría recibiendo La Moneda por parte de grupo radicales como el APRA para incrementar los ataques contra el pueblo mapuche.

“Creo que también existe una presión y una organización de quienes ayer fueron del Comando Hernán Trizano y Patria y Libertad, y que hoy están organizados de manera más política y social, como el APRA; que están jugando con la dignidad de la gente y generando un terror. Hoy día el Gobierno se deja manipular por estos usurpadores y ese es un tema que nos preocupa a nosotros, porque en vez de calmar este conflicto, creo que aumenta la tensión que hoy se vive en el Wallmapu”, planteó al citado medio.

El lonko del Lof Radalko también fue consultado sobre las consecuencias que pueden tener los dichos de Piñera.

“Es un tema grave, podemos nosotros ver hace pocos años atrás cuando se anunció el Estado de Excepción acá en la región y al mismo tiempo entró el Comando Jungla: dos hermanos baleados y un asesinado. Por lo tanto, cuando estas personas, estos poderes, el Ejecutivo, intentan hacer un anuncio que significa también una mayor represión, también nos preocupa a nosotros”, expresó Curamil.

“Pero no por eso nosotros vamos a escondernos ni dejarnos amedrentar para dejar de hacer ejercicio de nuestros derechos. Nosotros estamos en nuestro Wallmapu, no estamos invadiendo ningún territorio. Son ellos los que están invadiendo con todo su sistema, sus proyectos de leyes, usurpando no solo la tierra sino también el agua. Esto es grave y nosotros de alguna manera lo vamos a tener que saber enfrentar”, subrayó.

En sus declaraciones condenó los auto atentados perpetrados por Carabineros, y los planes violentos y represivos del gobierno de Piñera.

“Nosotros, como mapuche, estamos preocupados principalmente de la forma en que el Gobierno implementa su sistema militar para reprimir a las comunidades”, acotó.

Alberto Curamil se refirió a la posibilidad de desarrollar un proceso de diálogo con el gobierno, y señaló que para que se pueda dar este escenario se necesita de voluntad por parte del Ejecutivo.

“Dialogar con este gobierno no sé si tenga sentido. Hoy día están en un proceso inclusive de cambio constitucional y van a ser prácticamente casi dos años muertos. Nos preocupa cómo resolver este tema, yo creo que el Gobierno ha perdido la validez para resolver los problemas que han existido tanto en las ciudades, con la demanda general del estallido social, como en este caso acá, en donde por años no han tenido la voluntad”, dijo-

“Por ejemplo, en vez de resolver la demanda de tierras que algunas comunidades han presentado ante la CONADI, esos recursos fueron devueltos sin tener la voluntad o compromiso de resolverlos. Creo que es un conflicto que está manejado por los intereses de los empresarios, de estas inversiones capitalistas que quieren depredar nuestro territorio”, aseveró.

Para el lonko del Lof Radalko, la única forma de resolver este conflicto es devolver las tierras usurpadas.

“Los latifundistas tienen que saber asumir que hay una comunidad a su alrededor, a quienes les redujeron sus territorios, y que hoy han decidido dar un paso para poder hacer uso de sus territorios de acuerdo a su derecho ancestral. Yo creo que los latifundistas tienen que saber entenderse con su gobierno y ver la mejor forma de que abandonen el territorio, se lo devuelvan a las comunidades y a sus dueños ancestrales”, planteó.