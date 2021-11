“Los Mapuche no son ni chilenos ni argentinos, son preexistentes”

En medio de las campañas racistas desplegadas en ambos lados de la cordillera, se ha difundido por ciertos sectores, replicado incluso por algunos medios comerciales, que los Mapuche provienen de los antiguos araucanos de Chile y que en Argentina (Puelmapu), masacraron a los “tehuelche”.

Ante una serie de falsedades, investigadores nucleados en la Sección Etnología, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, salieron a aclarar una serie de falsedades y desinformaciones.

A partir de la brutal represión y estigmatización sufrida por los Pueblos Orginarios en la Patagonia argentina, investigadores nucleados en la Sección Etnología, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires comunicaron su preocupación, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes.

«Los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos -como por ejemplo «mapuche»- y otros fueron impuestos -como es el caso de los términos «araucano» y «tehuelche». Vale decir que «araucanos» no es el «verdadero nombre» de los mapuches ni tampoco es el nombre de los «antiguos mapuche»; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles.» revelan los académicos.

«Los mapuches, por otra parte, no son «indios chilenos», sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut.» explican.

«Los tehuelches, por otra parte, no «se extinguieron», sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek'enk.»

Los tehuelches, por otra parte, no «se extinguieron», sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.»

«Convencidos de la importancia de evitar lecturas sesgadas de la historia y del presente, en la vía para reparar injusticias y subordinaciones, invitamos a quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos temas a considerar, en primer lugar, las voces de los propios pueblos originarios, que se expresan a través de sus organizaciones y líderes, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los invitamos también a consultar los numerosos estudios actualizados, disponibles en internet, mediante los cuales los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de diversas universidades nacionales contribuimos a resolver problemas que preocupan a nuestra sociedad» concluyeron los científicos.

WALLMAPU es el nombre del territorio ancestral del Pueblo Mapuche que se extendía de mar a mar (Atlántico al Pacífico), cuyos habitantes originarios fueron víctimas de masacres, como también del desplazamiento forzado y simultáneo por las campañas bélicas del estado chileno y argentino desde fines del siglo 19.