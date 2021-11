Natividad Llanquileo Pilquimán: El urgente llamado por justicia desde la Convención y el fin a la militarización del territorio mapuche

Natividad Llanquileo Pilquimán, abogada, de origen campesina, es nacida, criada y reside en la comunidad mapuche Esteban Yevilao de la comuna de Tirúa, territorio asediado y golpeado por la violencia estatal, realidad que le ha tocado vivir a la convencional mapuche desde su niñez.

Se comparte, reciente intervención de la convencional por escaños reservados mapuche en la Comisión de Pueblos Originario de la #ConvenciónConstitucional y su llamado ante esta nueva ola de militarización y violencia estatal. “Que no se prorrogue más este estado de excepción”.

Ver siguiente video, luego transcripción con gran parte de la intervención y al final, acceso a videos con recientes palabras y llamados de urgencia de la convencional mapuche, Natividad Llanquileo Pilquimán.

Palabras de Natividad LLanquileo por los hechos ocurridos en la Provincia de Arauco .

Natividad Llanquileo hace referencia sobre el tiempo que vienen militarizadas las comunidades de Arauco, Malleco y Cautín, así como el aumento en este último tiempo producto de la decisión de este gobierno.

Asimismo, hizo especial hincapié a la situación de la niñez y adolescencia mapuche, “que tantas veces han sufrido esta militarización y la violencia del estado”.

Recordó asimismo a los poderes constituidos, “que no han hecho ningún aporte a la solución de un problema que se arrastra por muchos años”. Llanquileo, recuerda lo que se ha vivido en su territorio “crecí en este ambiente” y hace un llamado a las instituciones, a los poderes del estado a que haga su trabajo. “Desde hace mucho tenemos tratados internacionales como el Convenio 169, sin ninguna aplicación y esa es una responsabilidad que se debe asumir”, indicó la Convencional.

A continuación, transcripción con gran parte de la intervención:

Llamar y agradecer también a las y los constituyentes que nos han acompañado. Hacer un llamado también a la solidaridad nacional, al Pueblo chileno, este pueblo que se manifestó también del 18 de octubre en adelante. A la comunidad internacional para que denuncie esta situación que está ocurriendo hoy día, para que insten también, a los diferentes órganos del estado a buscar una solución real.

Tenemos un diagnóstico y este diagnóstico es malo, es pésimo, lo hemos venidos denunciando, lo he dicho en diversas ocasiones, de un sin número de denuncias y que no han tenido respuesta. Aquí el problema de fondo y que todos debiéramos entender, es el territorio que reclaman las comunidades y que fue ocupado militarmente, es la autonomía que reclaman las comunidades y es por eso que los insto en este proceso histórico en el cual estamos, a las y los convencionales, a avanzar en base a eso, a lo que los pueblos están demandando, y a lo que los pueblos están defendiendo.

Acá también debo recordar que se ha avanzado en una eco Constitución. Esa eco Constitución, esa forma que ustedes, afortunadamente han venido asumiendo también, es una forma que también que hemos defendido, históricamente desde la cosmovisión mapuche, que es la protección de nuestra madre tierra.

No es muy diferente a lo que ustedes están exigiendo, por lo tanto, les invito a hacer todos los esfuerzos y más que los esfuerzos, hacer todo, para que esta nueva Constitución sea distinta y de verdad nos traiga justicia, que de verdad le llevemos justicia a los pueblos originarios.

Aquí estamos hablando de víctimas, el estado nos ocupó nuestros territorios militarmente y nos sigue ocupando militarmente y sigue asesinando a nuestra gente. Les decía el otro día, ¿cómo olvidar el asesinato de Matías Catrileo; del adolecente Alex Lemún, que después de 19 años de buscar justicia por su familia, recién fue condenado el carabinero que lo asesinó y fue condenado a 3 años (sin pena de cárcel). ¿Qué pasaría si una situación así la cometiera un mapuche?

Siempre se nos ha respondido dese el estado con puras leyes de excepción. Primero, la ley de seguridad interior del estado. Segundo, aplicación de leyes terroristas, incluso, desde la prisión, debemos recordar que nuestros hermanos han debido defender sus derechos y en ese sentido, se logró avanzar en el 2010, cuando se logra modificar la ley sobre conductas terroristas, se logra la modificación del código de justicia militar, que ahora, nos permite perseguir penalmente, a los responsables de violaciones a los derechos humanos, que lamentablemente ha sido poco,

Les invito, a que en este proceso histórico en que estamos y nos veamos así, de igual a igual, que muchos han recordado, estamos de nación a nación conversando y estamos buscando acuerdos, para esta nueva relación, pero esta relación tiene que ser en base a la justicia, esa justicia que nuestros pueblo, que el pueblo mapuche ha reclamado siempre y de verdad yo les invito, de verdad, a ver eso, porque a veces se nos dice que somos los resentidos sociales, que tenemos un montón de trabas ¿cómo no tener estos problemas?, les invito a que puedan entender, vivir allá es distinto. No quiero, lo he reiterado un montón de veces, no quiero que la niñez mapuche y la niñez en general, sigan sufriendo esta violencia que está ocurriendo, queremos construir algo distinto y a pesar que nos cuesta, porque personalmente me cuesta estar en este espacio, cuando estamos tratando de avanzar y desde el gobierno, desde el estado se nos responde con violencia… O sea se busca conversar y se responde con militarización,

Esa es la realidad que estamos viviendo, por lo tanto, también los insto, a hacer denuncia, a ponerse del lado de los pueblos (…) de las personas que están sufriendo.

Invito a esta Convención a hacer ese esfuerzo, de avanzar en esta oportunidad histórica que tenemos, no en la medida de lo posible, no queremos nada más en la medida de lo posible, si vamos a avanzar, si ustedes hablan de plurinacionalidad, entonces reconozcan nuestros derechos, que es la única forma, que vamos a poder evitar estas muertes (…) tenemos que buscar soluciones y sancionar todo lo que está sucediendo, con toda la fuerza, pedirle al Congreso que no prorrogue más este estado de excepción, pedirle también al gobierno, que la única forma de avanzar, es retirando las fuerzas militares de las zonas de Arauco, Malleco y Cautín. Peirle al poder judicial también que haga su trabajo, que aplique estos convenios internacionales que están vigentes, pedirles a todas las instituciones, que no sigan haciendo el trabajo en la medida de lo posible, sino que hagan lo que tengan que hacer para poder avanzar en esta situación en la cual estamos. Insisto, no queremos que en el futuro sigamos escuchando más muerte y sigamos haciendo estos minutos de silencio y estos minutos de silencio se sigan normalizando,

Lectura de Natividad Llanquileo Carta de escaños Reservados Pueblos Originarios al Presidente Sebastián Piñera en rechazo a estado excepción:

Discurso de apertura de Natividad Llanquileo en la Convención Constitucional