Políticos y organizaciones locales rechazan petición de parlamentarios RN de militarizar La Araucanía

Organizaciones políticas de Temuco rechazaron la propuesta presentada por los parlamentarios de Renovación Nacional, para que el Ejército tome el control de la seguridad en La Araucanía.

En concreto, la senadora Carmen Gloria Aravena y los diputados, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb, acusaron al gobierno de Sebastián Piñera de ser débil ante los hechos de violencia registrados en la región y solicitaron que el Ejército se haga cargo de la seguridad.

Representantes de la sociedad civil y política reaccionaron ante la propuesta. Por ejemplo, la werkén de la Organización Nacional Mapuche Admapu, Ana Llao, repudió la petición, y afirmó que proviene de parlamentarios fracasados agregando que no van a aceptar la presencia de personal militar en la zona.

“No vamos a aceptar invasión militar, la propuesta que presentaron significa que tienen un fracaso total, un fracaso como parlamentarios . El ejército está preparado para combatir al enemigo y en ese contexto no vamos a a aceptar las opiniones de estas personas que dicen ser políticos”, declaró a radio Bío Bío.

Jorge Pinto, militante del PS y Premio Nacional de Historia en 2012, planteó que la solicitud no contribuye en nada para la paz, menos aún, considerando que el Ejército no tiene la preparación para dichos fines y espera que esta idea no prospere.

La Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, Onésima Lienqueo, indicó que esta petición viene a tensionar aún más el ambiente en La Araucanía y que estas medidas con completamente irresponsables, ya que “las armas y la violencia no sirven para hacer la paz”, aseveró.

“Es irresponsable hacer este tipo de solicitudes que solo tensionan un conflicto y no dan solución a los problemas reales que se presentan en La Araucanía, y que no se han querido solucionar a través del diálogo y de la justicia, sino a través del llamado a la utilización de las armas y de la violencia“, afirmó.

El Consejero Regional del Partido Regionalista Verde, Daniel Sandoval, aseguró que no se puede resolver un problema político a través de la fuerza militar, y que esto es “no entender nada y repetir nuevamente los errores políticos en la región”.