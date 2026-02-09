Ciencia ciudadana al rescate: monitoreo nacional detectó basura en todos los ríos muestreados

Aunque hablemos más de reciclaje y “conciencia ambiental”, los ríos siguen cargando con un problema que no se va solo. En enero de 2026 concluyó el IV Muestreo Nacional de Basura en Ríos de Chile, una iniciativa de ciencia participativa coordinada por el programa Científicos de la Basura de la Universidad Catlica del Norte (UCN), con un objetivo claro: levantar un nuevo diagnóstico sobre la presencia y composición de residuos en la riberas del país.

El despliegue fue a escala nacional. Se realizaron 71 monitoreos en 57 ríos de todas las regiones, gracias a 45 equipos locales integrados por más de 500 personas: escolares, docentes, organizaciones comunitarias, universidades, instituciones públicas y voluntarias y voluntarios. Y como en versiones anteriores (2013, 2017 y 2021), se aplicó una metodología estandarizada que permite comparar datos y fortalecer aprendizajes científicos en los territorios.

Basura en ríos de Chile: qué midió el IV Muestreo Nacional

Desde el equipo coordinador subrayan que el valor del proceso no se limita a la cifra final. “El valor de este muestreo no está solo en los datos, sino en el proceso territorial”, señaló Mauricio Ergas L’Homme, coordinador e investigador del muestreo. Y agregó: “La participación activa de las comunidades permite visibilizar el problema desde lo local y generar evidencia que puede ser utilizada para la toma de decisiones, fortalecer la educación ambiental y diseñar acciones concretas en cada cuenca”.

Basura en ríos de Chile: plásticos, papeles y colillas entre lo más común

Aunque los análisis siguen en desarrollo, los resultados preliminares ya dibujan un panorama contundente: en todos los ríos se encontró basura. ¿Qué aparece con más frecuencia? Plásticos de un solo uso (31% de los objetos a nivel nacional), papeles (11%) y colillas de cigarrillos (7%).

Otro dato que prende la alarma: en el 50% de los sitios se registraron grandes acumulaciones (más de 25 objetos), asociadas a vertimientos intencionales depositados por personas, una práctica ilegal que —según se indica— se ha observado en casi la totalidad de los ríos monitoreados desde 2013.

El muestreo coordinado por Científicos de la Basura (UCN) encontró residuos en todos los ríos monitoreados a nivel nacional.

Basura en ríos de Chile: vertimientos intencionales y un problema estructural

El diagnóstico preliminar apunta a un desafío de fondo: pese a políticas públicas y mayor conciencia en la última década, la basura persiste como un problema estructural ligado al uso recreativo de las riberas, la gestión local de residuos y fiscalizaciones desiguales. Nelson Vásquez Farreaut, director del programa, lo sintetiza así: “la experiencia ciudadana pone en evidencia una realidad más profunda: los ríos de Chile siguen careciendo de una protección efectiva e integral. La ausencia de una gestión de cuencas coherente, la presión de múltiples usos sobre sus riberas y la fragmentación de responsabilidades institucionales mantienen a estos ecosistemas en una condición de alta vulnerabilidad”.

En los próximos meses, el equipo sistematizará y analizará la información para presentarla en un informe nacional y devolver resultados a territorios y autoridades, además de un encuentro virtual con los equipos participantes. Mientras tanto, el mensaje es simple: reducir plásticos de un solo uso y cuidar los ríos no es un “favor”, es una responsabilidad compartida.