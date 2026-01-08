Día del Río Renaico: el verano inicia con cultura y la música del fundador de Sol y Lluvia

Este sábado 10 de enero, el balneario de Renaico, en la región de La Araucanía, se convertirá en el epicentro de la cultura y la conciencia ambiental. Una nueva versión del Día del Río Renaico llega para celebrar el patrimonio natural del territorio en una jornada que promete música en vivo, identidad local y compromiso ciudadano.

Este evento cobra especial relevancia al enmarcarse en el 12° aniversario de la agrupación «Salvemos el Río Renaico«, organización que ha liderado la protección del ecosistema fluvial y que hoy convoca a la comunidad a una celebración autogestionada y gratuita. La actividad busca generar conciencia sobre el cuidado del humedal y el río, pilares fundamentales de la vida en la zona.

Charles Labra y Antu Kai Mawen: El plato fuerte de la jornada

El encuentro contará con un invitado de lujo: Antu Kai Mawen, el proyecto musical liderado por Charles Labra, miembro fundador y compositor histórico del emblemático grupo chileno Sol y Lluvia. Su participación trae consigo el sello de la música con sentido social, ideal para conmemorar la lucha socioambiental de la zona.

La programación contempla además presentaciones artísticas durante toda la tarde, con la participación de Pistilos del Sol, Sin Límites, Mariano Garcés, La SurEscuela, Los Rancheros de Renaico, Coché Fuica, el Conjunto Folclórico Puyaral, el Conjunto Folclórico Rama y Antu Kai Mawen.

Además de la música, el Día del Río Renaico ofrecerá espacios para toda la familia y una Feria Local con más de 30 stands con artesanía y productos de la zona, potenciando el comercio justo y el emprendimiento regional.

Asimismo, se habilitarán espacios dirigidos a la niñez, con actividades como globoflexia y pintacaritas.

Coordenadas

• Encuentro artístico y cultural Día del Río Renaico.

• Sábado 10 de enero, desde las 16:00 horas.

• Balneario de Renaico, Región de La Araucanía.

• Entrada abierta y gratuita para toda la comunidad.