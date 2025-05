Gobierno de Puebla y empresa operadora cerrarán relleno sanitario en San Pedro Cholula: Armenta

CIUDAD DE PUEBLA, 12 DE MAYO DE 2025. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza y su administración tienen la intención de concretar el cierre definitivo del relleno sanitario intermunicipal de San Pedro Cholula, debido al daño ambiental que genera.

Ante medios de comunicación, el titular del Poder Ejecutivo coincidió con los opositores de este basurero, quienes por más de un año han exigido su clausura. No obstante, señaló que no han podido hacer esto porque son ellos mismos los que no permiten que inicie el proceso de clausura.

«Hay un dictamen de medio ambiente, y la empresa está dispuesta hacerlo, pero no dejan que concluya el proceso, debe haber sensibilidad. Queremos que el relleno se cierre y está generando un daño mayor».

Detalló que el relleno continúa generando daños al medio ambiente por la filtración de lixiviados en el subsuelo, lo que deriva en afectaciones a los mantos freáticos. Ese es el motivo por el que insiste en su disposición por cerrar este lugar.

«Tenemos que cuidar el bien público y vamos a dialogar con los liderazgos, sólo pedimos sensibilidad porque la ciencia debe decir lo que se tiene que hacer, no un criterio unipersonal».

Alejandro Armenta mencionó incluso que los rellenos sanitarios ya no deben existir en los términos que actualmente se manejan, pues deben dar paso a los centros de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos.

Por ello indicó que trabajarán para solucionar este tema en Cholula y otros municipios, como Tehuacán, San José Chiapa y Tepeaca.

Habrá más auditorías en la administración estatal

En otro tema, el mandatario poblano anunció que su administración también llevará a cabo una auditoría al Comité Administrador para para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), el cual desaparecerá para convertirse en una subsecretaría de la SEP.

TAMBIÉN LEE: Capcee se convertirá en subsecretaría de la SEP en Puebla

Indicó que antes de hacer ese cambio, iniciarán una revisión a las finanzas de este ente, que previamente dijo que era usado para cometer saqueos en la administración pública.

Cabe recordar que Alejandro Armenta ya ordenó por escrito una auditoría al Issstep con la finalidad de conocer los motivos de su actual crisis económica, así como saber quiénes son los responsables de esto.

FOTOGRAFÍA: X

