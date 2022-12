La tragedia ecológica que dejó el incendio de Viña en el Parque Natural Kan Kan y cómo beneficia a las inmobiliarias (Fotos + videos)

El incendio desatado hace tres días en Viña del Mar, se encuentra controlado aunque no completamente apagado, informaron desde el Gobierno.

«El incendio de Viña del Mar está en situación controlada y ha dejado la alerta roja. Eso no quiere decir que esté totalmente extinguido», dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, al ofrecer un balance del siniestro.

La secretaria de Estado descartó que haya una amenaza directa para los residentes en la zona afectada y sus alrededores, razón por la que pasó la alerta de roja a amarilla, pero dijo que «sigue habiendo focos de calor, sigue habiendo medidas de cuidado, sigue habiendo equipos trabajando en el lugar».

Hasta ayer domingo el saldo del incendio, de origen humano, seguía siendo de dos fallecidos, pero con 67 lesionados (solo uno de mediana gravedad) y 267 casas afectadas, de acuerdo con datos del gobierno y de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Además, el fuego arrasó un área de 111 hectáreas, según la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Tragedia ambiental en el Parque Natural Kan Kan

Sin embargo el daño causado por las llamas a los ecosistemas de las áreas aledañas no ha sido visibilizado por los grandes medios de comunicación.

Una de las mayores tragedias ambientales se registró en el Parque Natural Kan- Kan, una larga zona natural entre cerros ubicada en la parte alta de la Quinta Vergara, en la quebrada Rodellilo, que abarca los sectores de Nueva Aurora, Forestal Alto y Viña Alto.

Kan Kan es parte del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto (1998), uno de los pocos pulmones verdes de la quinta región y hogar de un bosque en el que habita la Palma nativa (jubaea chilensis), especie en peligro de extinción.

“El fuego llegó a la quebrada que agrupa un importante número de ejemplares de palma chilena, de unos 500 años de antigüedad, que se encuentra en peligro de extinción”, señalaron desde el Ministerio de las Culturas.

“Esto fue por 30 años un basural (…). Nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo que se amplíe el santuario para esta reserva ecológica única en el mundo del 2% de los Palmares que quedan, acá hay vestigios arqueológicos, palmas de hace 400 años”, señalaron los representantes del parque a CNN Chile.

“El santuario llega hasta el Camino del Huaso, el camino de tierra que conecta los sectores de Nueva Aurora y Forestal. De ahí hacia el norte -hasta la Quinta Vergara- no es Santuario de la Naturaleza, pero es el mismo ecosistema. También hay más de mil palmas en el lugar, y está todo quemado”, explicó Pascual Flores, director de la Fundación Kan-Kan, encargada de resguardar el Parque Natural del mismo nombre.

Habitantes de las comunidades aledañas y defensores del medio ambiente señalan que una de las zonas afectadas por el descomunal incendio es un territorio por el cual se está trazado el proyecto de la carretera Ruta Periférica Valparaíso del MOP.

“Les pedimos por favor, como Parque Natural Kan-Kan que se opongan a la ruta periférica, que quiere pasar por aquí (…). Nosotros no nos vamos a ir de aquí (…), nosotros amamos a nuestra tierra“, señalaron los vecinos de la comunidad, según consignó el portal Futuro 360.

Los colmillos afilados de las inmobiliarias

Antes del incendio causado por acción humana, estas mismas comunidades habían venido denunciando que los palmares del Kan Kan estaban siendo amenazados por el desarrollo de proyectos inmobiliarios, como los de Inmobiliaria RCB, Inmobiliaria Aconcagua y el de Calle Granada en el nuevo PRC de Viña del Mar.

El pasado 23 de diciembre integrantes de la Fundación Kan-Kan se reunieron con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti para solicitarle que la Municipalidad ejecute un cierre de todo el Palmar.

“Para que las tomas ni las inmobiliarias crezcan y que la autopista no se lleve a cabo”, explicó Flores a The Clinic,

“El municipio de Viña ha tenido muchas oportunidades para frenar el avance inmobiliario y para proteger el ecosistema, pero no lo ha hecho. Le ha dejado el juego fácil a las empresas sin cambiar nuevos seccionales al Plan Regulador comunal”, recordó.

Con el incendio “se le afilan los colmillos al empresariado y a la gente quiere tomarse terrenos con falta de visión ecológica”, acotó.

«Hoy todo está hecho cenizas»

Patricio Novoa es ingeniero forestal, Jefe de horticultura del Jardín Botánico Nacional, y un reconocido especialista en flora insular endémica, específicamente de la flora insular oceánica, como Rapa Nui, Archipiélagos Juan Fernández y Desventuradas. Tras el incendio ofreció un crudo relato sobre el panorama de los palmares, el cual compartimos a continuación.

La parte de atrás de la Quinta Vergara era la mejor conservada de los palmares, que llamaban El Refugio partía desde el tranque de la quinta ubicado aguas arriba del anfiteatro hasta un camino de tierra que atravesaba la quebrada atrás de 7 Hermanas, cuando uno reocorria ese lugar no podías creer que estaba a pocos metros del centro de viña, el paisaje era como tropical con peumos, boldos, quilantares, y en primavera alstroemerias, y cientos de Tropaeolum amarillos trepando por los arbustos y las palmas sobresaliendo, había fauna en los árboles, águilas , peucos, y no podíamos creer que ese lugar lo conocieran muy pocas personas, solo los locos que buscábamos plantas , algunos caminantes solitarios, caminábamos por los senderos que mantenían los coqueros (extracción de cocos), no había basura , el lugar era silencioso.

Guardo muchas fotos de expediciones a ese lugar secreto en medio de la ciudad, que nunca pude entender porque no se habría al público con visitas guiadas por ejemplo, la experiencia de visitarlo era como sanadora, tú salías con un ánimo distinto, con una suerte de alegría vieja. Hoy todo está hecho cenizas .

Patricio Novoa

Jardín Botánico Nacional

