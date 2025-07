 «No a la Motosierra Ambiental»: Organizaciones Sociales se movilizan contra «ley de permisología» que facilita el saqueo del territorio 

Este sábado 19 de julio diversas organizaciones socioambientales y comunidades se movilizarán por gran parte del país para rechazar el proyecto de ley conocido como «Permisología» o «Ley de Motosierra Ambiental», impulsado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la derecha política y empresarial.

La iniciativa, que busca reemplazar permisos ambientales por declaraciones juradas y habilitar la aprobación automática de proyectos mediante «silencio administrativo», ha generado gran preocupación por su potencial impacto en la degradación de ecosistemas y el avance de actividades contaminantes.

Con el nombre oficial de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, este proyecto del Gobierno, forma parte de un paquete normativo que promete disminuir considerablemente la denominada “permisología”, un término que en nuestro país se relaciona con la complejidad y lentitud de los procedimientos para la aprobación de proyectos, especialmente en aquellos vinculados a sectores como minería, forestal y construcción, entre otros.

En concreto, busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos pertenecientes a 37 servicios públicos y 16 ministerios, bajo la promesa de «simplificar y modernizar los procesos sin comprometer los estándares regulatorios» vigentes.

La insistencia del presidente Boric en impulsar la aprobación de la ley reavivó las tensiones con los sectores ecologistas y ambientalistas, quienes advirtieron que busca desmantelar los controles públicos que tienen como objetivo proteger al medio ambiente, pero que estorban al empresariado, lo que a su vez puede transformarse en «desregulación ambiental».

Pese a las advertencias, la iniciativa estrella del Ministerio de Economía finalmente fue aprobada y despachada a ley el pasado 1º de julio por la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo que los ambientalistas y organizaciones sociales anunciaron que emprenderían una ofensiva ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar el contenido de esta ley que «debilita» protección ecológica.

De hecho, tras la votación, los parlamentarios de la bancada del Partido Socialista (PS)Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado y Daniel Melo, acusaron al gobierno de ceder la agenda ambiental a la derecha y actuar con una «verdadera desorientación ideológica», por lo que hicieron reserva de constitucionalidad, con el fin de impugnar ante el TC aquellas normas que, a su juicio, amenazan el derecho a la salud y a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

Posteriormente, el pasado 4 de julio el diputado Melo junto con otros 40 parlamentarios ingresaron un requerimiento al TC para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos del texto, entre los que figuran 7a, 9, 10, 76 y 104e, puesto que no cumplen con los límites constitucionales, infringiendo en forma grave los artículos 1°, 5°; 19 N°s 2, 8, 9, 21, 22, 23 y 24 de la Constitución.

Movilización Plurinacional contra la «Motosierra Ambiental»

Con la finalidad de visibilizar la regresión ambiental que traería consigo la promulgación de la «ley de permisología», este sábado diversas organizaciones sociales convocaron a la ciudadanía a participar este sábado 19 de julio en una «Movilización Plurinacional contra la Motosierra Ambiental».

Las actividades se desarrollarán a partir de las 12:00 del mediodía.

Camila Zárate, vocera del Movimiento por las Aguas y los Territorios (MAT), señaló que «este fin de semana localidades y territorios de todo el país se han sumado a una jornada de movilización contra la motosierra ambiental».

En conversación con El Ciudadano explicó que esta movilización incluye distintos tipos de actividades que no son solamente marchas, «sino que también incluye jornadas de agitación, concentraciones, conversatorios, panfleteos, entre otro tipo de actividades, que buscan dos cuestiones en particular, por una parte difundir a la ciudadanía lo que está sucediendo con esta motosierra ambiental que ha sido básicamente una iniciativa llevada adelante por los empresarios junto con el gobierno de una manera totalmente secreta y apurada y a su vez también interpelar a las autoridades y en particular al gobierno del presidente Gabriel Boric que se había dicho ser el primer gobierno ecologista en la historia de Chile».

La ecologista destacó la importancia de esta jornada de movilización pluricultural porque es la manera que tienen los activista y organizaciones de demostrar «que los territorios estamos atentos a lo que está sucediendo con esta agenda, es la manera de demostrar que ya los territorios no vamos a comprar este discurso de que estamos frente a leyes y reglamentos que son inofensivos, que solamente buscan ayudar a las pymes, que no van a hacer una regresión a los estándares ambientales, porque sabemos que todo eso es falso».

«Es solamente cuestión de escuchar lo que los empresarios realmente quieren cuando hablan de este tipo de proyectos, cuando aplauden de pie al ministro Grau cuando defiende el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales y nos podemos dar cuenta con eso, además de los distintos acuerdos que ha llegado incluso Grau con las salmonera», planteó.

«Este es un proyecto de ley que busca beneficiar a los dueños de Chile y que lo que busca a su vez también lamentablemente y por consecuencia es generar un retroceso ambiental y una vulneración sistemática a los derechos de las comunidades y de la naturaleza», enfatizó.

«No a la Motosierra Ambiental»: La ley que beneficia a los dueños de Chile

La también abogada en formación de la Universidad de Chile ratificó que los territorios ya se encuentran informados sobre el contenido no solamente del proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, «con sus declaraciones juradas, con su silencio administrativo negativo, con todo lo que busca de alguna manera saltarse la evaluación para poder de todas maneras instalar proyectos que van a generar impacto ambiental, sino también cuál es el contenido de otros proyectos como por ejemplo el proyecto de Reforma de Concesiones Marítimas que ahora le han llamado el proyecto de permisología marítima».

«Es todo un paquete que va hacia la misma dirección, debilitar la normativa ambiental para darle un pase libre a los empresarios de grandes proyectos que hoy tienen a un montón de territorios declarados como zonas de sacrificio. Nosotras y nosotros no vamos a permitir esto, vamos a llegar hasta el final en lo que tenga que ver con la movilización y también en estos momentos estamos esperando la declaratoria, la admisibilidad del escrito y el recurso que se llevó al Tribunal Constitucional, para que finalmente también podamos dar la discusión real y de fondo de cómo este proyecto sí vulnera derechos constitucionales y en particular el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación», subrayó la ex convencional constituyente por la Región de Valparaíso.

«Así que la invitación es a que la ciudadanía se sume a estas actividades, vaya a conocer, se informe de lo que está pasando, de cuáles son todos estos proyectos de ley, que incluye también la reforma del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA)y descubrir cómo esto perjudica su vida, cómo esto también perjudica las distintas localidades, porque muchas veces se piensa que estos proyectos de ley, al ser muy generales, no tienen una directa relación con las comunas, los territorios, pero es importante recordar que en cada comuna donde existe hoy en día un conflicto ambiental, todo esto se va a agudizar este paquete normativo que le hemos llamado de motosierra ambiental», expresó.

«Así que esa es la invitación, a que difundamos, a que participemos y obviamente a que sigamos interpelando las autoridades para que se pongan del lado correcto, del lado de las comunidades, los territorios y no del lado de los dueños de Chile», apuntó Camila Zárate.