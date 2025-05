Otra vez Mowi: Denuncian que salmonera noruega se instaló sobre semillero de erizos en Las Guaitecas

La salmonera noruega Mowi S.A. se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que saliera a la luz una denuncia de que instaló piscinas sobre un semillero de erizos y caladero de pesca en Las Guaitecas, Región de Aysén.

A través de un video compartido en redes sociales, Daniel Caniullan, dirigente de la comunidad indígena Puhuapi de Guaitecas, indicó que la empresa está infringiendo la Ley de Pesca y que con esta actividad industrial de cultivo de salmones perjudica cientos de puestos de trabajos de pescadores artesanales.

«Estamos aquí en la Isla Betecoi más conocida por la flota pesquera de Melinka, por el sector de Fusil y acá tenemos hoy día que venimos a trabajar al erizo, nuestra actividad laboral, nos encontramos con esta salmonera que es de la empresa noruega Mowi que está instalada en un caladero de pesca en un semillero de erizos, semillero que da vida a muchas familias de Melinka Guaiteca que corren en riesgo de que esto se contamine en el corto plazo con el alto índice de químicos y antibióticos que arroja esta industria en este lugar», denunció en el registro compartido en Instagram y X.

«Aquí calamos nuestra trampa, a la centolla y a la jaiba. La actual ley de Pesca no le permite (a Mowi) instalarse dentro de los caladeros de pesca, y aquí la autoridad fiscalizadora se hace vista gorda. No está fiscalizando y están entregando porciones de agua en lugares que no deben», afirmó el buzo mariscador.

Ante esta situación, el dirigente del pueblo originario extendió un llamado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a fiscalizar, respetar la opinión de las comunidades y tomar en consideración que la salmonera noruega está afectando la economía de muchas familias que viven de la pesca artesanal en la Región de Aysén.

El buzo mariscador Daniel Caniullan denuncia a la salmonera noruega MOWI que infringe ley de pesca, instalándose en semillero de erizos y contaminando zona de pesca de centolla en Guaitecas y Melinka. "Nadie los fiscaliza", señala. @ginnniasa @El_Ciudadano pic.twitter.com/qnoSBZV697 — Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT (@AguaEnMarcha) May 26, 2025

«Hacemos un llamado público a la autoridad política centralista. Que hablen con los territorios antes de que autoricen a un una industria que hoy día no es compatible con el medio ambiente. No estamos diciendo que se vayan, pero que respeten la opinión de los habitantes de los territorios. Para que cuando quieran hacer uso, se instalen donde no van a contaminar y no van a generar un problema económico a muchas familias que vivimos de los recursos erizos, que hoy día corren el riesgo de desaparecer», planteó.

«Más allá tenemos otro centro de cultivo que también es de Mowi y toda la flota pesquera hoy día está trabajando acá, no sabemos lo que va a pasar en un año más, así que eso lo queremos denunciar, desde Guaiteca Melinka», señaló Caniullan en el video.

Desde la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia indicaron que en la comunidad de Guaitecas, operan centros de cultivo de Aqua Chile al norte y Mowi al sur, afectando directamente a más de 200 familias que dependen de la pesca artesanal, incluyendo 70 embarcaciones y buzos marisqueros locales.

En el caso concreto de Mowi, explicaron que la concesión se ubica exactamente sobre los semilleros más grandes de erizos de la zona y alertaron que sus desechos están contaminando estos bancos naturales, destruyendo la sustentabilidad del recurso y la biodiversidad del fondo marino.

Ante esta situación exigieron que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tome acciones inmediata y revise las concesiones acuícolas entregadas en zonas de uso tradicional.

Asimismo, plantearon la necesidad de que se garantice la protección de los bancos naturales de erizos y se respeten los derechos de las comunidades costeras.

Mowi de nuevo en la mira

Hace apenas tres meses, la noruega Mowi se vio involucrada en una fuerte polémica luego de que el Tribunal Ambiental confirmara la multa de 8.913,5 Unidades Tributarias Anuales (unos US$7.000.000 o $6.673.021.925) que le había impuesto la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por dos cargos, uno calificado de manera gravísima y uno leve.

Ambos cargos están asociados a infracciones por el escape masivo de salmones ocurrido en 2018 en el centro de cultivo CES Punta Redonda, ubicado en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

En concreto, durante un evento meteorológico registrado entre el 5 y 6 de julio de 2018, las estructuras del CES Punta Redonda se desarticularon, causando roturas en las balsas jaulas, lo que produjo el escape de cerca de 690.000 ejemplares de Salmo salar, con un peso promedio de 3,4 kg.

Respecto del primer cargo, la infracción constatada por la SMA se debió a que no se mantuvieron las condiciones de seguridad apropiadas en el centro de cultivo, como lo establecían las resoluciones de calificación ambiental del proyecto. Esta falta se clasificó de gravísima, por generar daño ambiental irreparable.

En el caso del cargo leve, este se relacionó con “mantener y operar instalaciones de apoyo en tierra para el cultivo de Salmones del Centro Punta Redonda, no destinadas a la operación del sistema de ensilaje, para el tratamiento de la mortalidad del salmón”.