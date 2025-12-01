“Para abaratar costos”: denuncia acusa a naviera y a Multiexport de incumplir normas ambientales y de seguridad en centros salmoneros

Una denuncia ciudadana presentada ante Sernapesca y derivada a la Gobernación Marítima de Puerto Montt expone presuntas prácticas contaminantes y operaciones no autorizadas de dos barcazas que prestarían servicios para la salmonera. Se alegan descargas de aguas servidas al mar y entrega ilegal de combustible, poniendo en riesgo el ecosistema y la inocuidad de la producción.

Autor: Leonardo Buitrago
Una grave denuncia ciudadana ha puesto en la mira a la Naviera Reinaldo Ulloa e Hijos Limitada y a la empresa Salmones Multiexport, acusándolas de incurrir sistemáticamente en incumplimientos ambientales y de seguridad marítima en las rutas entre Chiloé y el golfo de Penas, con el presunto objetivo de reducir costos operativos.

El documento, presentado ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y derivado formalmente al gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain, detalla una serie de irregularidades atribuidas a dos embarcaciones de la naviera: la Barcaza «Don Reinaldo» y la Barcaza «Don Fernando».

Según el texto de la denuncia, al que tuvo acceso El Ciudadano, «Naviera Ulloa e hijos limitada, y Multiexport incurren en una falta grave que daña el medio ambiente y pone en riesgo la industria del salmón entre Chiloe y Chacabuco».

La acusación se centra principalmente en dos irregularidades.

En primera instancia plantea que ambas barcazas carecen de sistemas para tratar las aguas residuales de los baños (aguas grises y negras). En lugar de tratarlas a bordo o retirarlas mediante camiones especializados en puerto, como exige la normativa, las verterían directamente al mar, en zonas cercanas a donde están ubicados los centros de salmones y sus rutas.

En segundo lugar señala que las dos embarcaciones realizan faenas de entrega de combustible en centros, a pesar de no estar autorizadas y equipadas para llevar a cabo esta labor, según establece la normativa marítima.

«Estás naves hacen puertos en Quellon y Castro», plantea la denuncia presentada por Luis Almonacid.

Incumplen normas ambientales “para abaratar costos”

Ante este escenario, Almonacid solicitó que los hechos descritos sean investigados, se entreviste a los miembros de la tripulación, y se proceda a retirar las bombas y pistolas de entrega, así como a sancionar a la naviera Armador Reinaldo Ulloa e hijos por faltas graves a la contaminación».

«El cliente Multiexport sabe que las barcazas no pueden entregar combustible, pero las autorizan y cargan para bajar costos, sin importar la contaminación que pudiesen provocar y sin importar el no cumplir con la autoridad marítima», argumentó.

Solicitud de investigación y pruebas

El denunciante no solo expuso los hechos, sino que también entregó una ruta clara para su verificación. Solicitó a la autoridad marítima realizar una inspección que permita observar las bombas y pistolas de entrega y entrevistar al capitán, al piloto y la tripulación.

«Ellos disponen de videos haciendo faenas de entrega combustible y de la eliminación de las aguas de baños al mar», sostuvo.

«Eliminan desecho de baños de las barcazas Don Fernando y Don Reinaldo, directo al mar», confirmó Almonacid.

Sernapesca, tras recibir la denuncia, la derivó a la Gobernación Marítima de Puerto Montt mediante un oficio que cita el artículo 14 de la Ley N°19.880, por corresponder las materias (seguridad de la navegación y contaminación marina) a su competencia legal.

«Si existiera un derrame, dañaría a la fauna y el proceso de salmones»

En declaraciones a El Ciudadano Luis Alonacid señaló que las graves faltas a la normativa cometidas por por la naviera Ulloa e Hijos Limitada, quienes trabajan para Salmones Multiexport, ponen en riesgo la salud de trabajadores y de los ciudadanos, así como» la inocuidad de los centros de salmones por la contaminación que provocan».

«Eliminan desecho de baños de las barcazas don Fernando y Don Reinaldo, directo al mar y la normativa de la autoridad marítima exige que estos desechos deben ser tratados en la misma embarcación o deben ser retirados por camiones, pero para abaratar costos, no realizan ninguna de las dos exigencias», afirmó.

Sobre la entrega de petróleo a los centros de Multiexport recalco que «está prohibido por los marinos», ya que «ninguna de las dos barcazas están autorizados y no cuentan con los elementos y la capacitación del personal para realizar estás faenas».

«Si existiera un derrame, dañaría a la fauna y el proceso de salmones, provocando un daño irreparable», advirtió, al tiempo que recordó que ambas empresas obtienen cuantiosos ingresos por sus actividades dentro de la industria salmonera.

