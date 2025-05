Pascua Lama 2.0 sin licencia social: MiningWatch advierte por impacto ambiental en territorio Diaguita

A casi cinco años después del fallo histórico el 17 de septiembre de 2020, que determinó la clausura definitiva del megaproyecto minero Pascua Lama, en la cordillera de Huasco Alto, la compañía minera canadiense Barrick Gold insiste en desarrollar sondajes en la misma zona protegida de la Región de Atacama, una biosfera que alberga varios glaciares importantes que sustentan el valle agrícola circundante.

La empresa comenzó a realizar los trámites para «solicitar la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para instalar 43 plataformas de perforación» para su nuevo proyecto de exploración «El Alto», lo que ha encendido las alarmas entre las comunidades locales y organizaciones ambientales,

Los vecinos del valle han denunciado que este nuevo plan no es más que un intento encubierto de reactivar la cuestionada mina, cuyo impacto devastador sobre glaciares, vegas y las nacientes de agua sigue siendo evidente.

Mientras que desde la comunidad Diaguita Wicaikocua han confirmado que se está utilizando maquinaria pesada en las proximidades de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza.

“No se trata de un nuevo proyecto, sino de una estrategia reciclada, encubierta y oportunista, que pretende burlar la sentencia judicial que ordenó el cierre definitivo del proyecto anterior por daño ambiental irreparable”, acusó Sebastián Cruz, presidente de la comunidad de Diaguita Patay Co.

“Lo que estamos viendo aquí es un Pascua Lama 2.0, que ocupa parte de las mismas concesiones mineras que el proyecto original”, señaló Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), citado en un comunicado de prensa.

En la misma línea, los integrantes de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, han advertido que a pesar de que en septiembre de 2020, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó el cierre total de la mina Pascua Lama y multó a Barrick Gold con más de 12 millones de dólares canadienses por graves infracciones medioambientales, la clausura aún no se materializa completamente.

La compañía canadiense enfrenta procesos legales pendientes, incluyendo la implementación de un sistema de manejo de aguas, el cual sigue sin completarse. Además, la empresa busca modificar el plan de cierre del proyecto, lo que implicaría desmantelar sistemas críticos de tratamiento de aguas contaminadas, aumentando el riesgo de daño al frágil ecosistema glaciar.

“Es inaceptable que Barrick intente retomar actividades en una zona donde su impacto ambiental ya ha sido devastador,” señaló la Asamblea en una declaración pública compartida a principios de 2025, destacando que la Corte Suprema dictaminó en 2022 que solo se pueden realizar obras orientadas al cierre definitivo del proyecto.

Lucio Cuenca ratificó que la minera «no ha presentado un plan para cerrar el fallido proyecto Pascua Lama» por lo que cuestionó que intente presentar un nuevo proyecto en la alta cordillera del Valle del Huasco, justo en el mismo lugar donde operaba la mina clausurada.

«Eso no se debe permitir. Un proyecto que ha sido sancionado y cerrado, un proyecto que no ha cumplido con el plan de restauración del ecosistema andino que destruyó, ni con el cierre de las operaciones que fueron clausuradas, no se le debe permitir evaluar la posibilidad de generar un nuevo proyecto hoy, porque estamos hablando de la misma zona», planteó el ingeniero en Geomensura de la Universidad de Santiago.

Ante la intención de Barrick Gold de reanudar las actividades, poniendo en peligro los glaciares y crioformas que sustentan el ecosistema de la zona, las comunidades indígenas presentaron denuncias formales contra el proyecto «El Alto» ante la Superintendencia de Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas, solicitando una investigación urgente, sanciones y la protección efectiva de los glaciares y las fuentes de agua en las altas montañas del valle del Huasco.

En el comunicado de prensa, Sebastián Cruz exhortó a los inversores de este proyecto a tomar responsabilidad ética uy entender que se encuentran que «respaldando una iniciativa que vulnera derechos, afecta territorios ancestrales y se emplaza en una zona protegida por la justicia ambiental chilena».

Desde MiningWatch Canadá (Alerta Minera Canadá) se unieron a las comunidades de Chile para instar a la empresa minera a que detenga sus actividades de exploración en los glaciares priorice el cierre total y definitivo de Pascua Lama

Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch planteó que “los accionistas de Barrick deben tener muy presente que «El Alto» se encuentra en la misma zona y representa los mismos errores y abusos que la fallida mina Pascua Lama de la empresa».

Desde 1999 esta agrupación trabaja sobre la necesidad urgente de una respuesta coordinada ante los riesgos para la salud, la calidad del agua y el aire, el hábitat acuático y la vida silvestre, así como los valores de las comunidades afectadas por la imposición de las prácticas y políticas mineras, tanto en Canadá como en el resto del mundo.

Pascua Lama 2.0 sin licencia social

El Ciudadano se contactó con Viviana Herrera para conocer las apreciaciones de esta organización sobre los patrones de operación de Barrick Gold en Chile y su impacto ambiental y social.

Indicó que tras el anuncio del proyecto «El Alto» han estado en contacto con los vecinos del Valle del Huasco y de la comunidades indígenas afectadas por Pascua Lama y que se ven potencialmente amenazadas por esta nueva iniciativa minera.

«El mensaje que ellos quieran brindar es que no es viable, así como no lo fue Pascua Lama, este otro proyecto pinta de la misma manera, por un lado porque no tiene licencia social y por el otro lado porque sería instalado en la misma área de Pascua Lama y también afectaría los mismos ecosistemas, tan esenciales como los glaciares», señaló.

Recordó que el cierre del proyecto Pascua Lama ordenado por los tribunales, dio lugar a varias demandas colectivas contra Barrick Gold en los Estados Unidos y en las provincias canadienses de Quebec y Ontario, en las que los demandantes alegaron que tanto la minera como varios de sus ejecutivos realizaron declaraciones falsas a los inversores sobre el cumplimiento por parte de la empresa de los requisitos medioambientales e hídricos en la mina.

«Según tenemos entendido la demanda colectiva en Canadá, en la provincia de Quebec, que es una provincia francófona sigue en curso y los inversionistas alegaron que la información que se les brindó no era la correcta y esto es muy importante porque como sabemos las empresas mineras viven del capital que pueden generar a través de sus inversionistas. Si no hay capital, si no hay inversión. Esto definitivamente afectó la reputación de la empresa, e hizo que los precios de sus acciones bajaran», explicó.

«No existe tal cosa como minería verde o sustentable y eso nosotros lo vemos en MiningWatch Canadá todos los días», afirmó Viviana Herrera en conversación con El Ciudadano.

Al ser consultada sobre cuáles han sido las preocupaciones que le han compartido a MiningWatch Canadá los representantes de la comunidad Diaguita sobre la posibilidad de que Barrick Gold instale el proyecto «El Alto», indicó, que de manera general, le han señalado dos situaciones.

«Yo creo que las preocupaciones más recurrentes en nuestras comunicaciones con la comunidad indígena Diaguita, figura en número uno, que este proyecto simplemente no tiene licencia social. Hay una oposición muy amplia en contra de este proyecto minero, así como lo hubo hacia Pascua Lama y eso es algo que ellos quieren resaltar en sus comunicaciones e informarle a los accionistas, porque si no hay licencia social, significa que no hay proyecto y eso es algo muy importante. ¿Por qué no hay licencia social?, ¿por qué las comunidades se oponen?. Ellos quieren proteger las cuencas hidrográficas en su territorio, sin agua, como ellos dicen no hay vida y como sabemos muy bien toda explotación o exploración minera tiene consecuencias muy serias sobre el agua, especialmente el agua que es para consumo humano. Entonces es por esta razón por la cual se oponen a la minería en su territorio, porque están muy muy al tanto de las repercusiones de la explotación minera», planteó Herrera.

Recordó que Chile lleva décadas desarrollando proyectos mineros, por lo que las comunidades indígenas, campesinas y urbanas del país, tienen conocimiento sobre lo que significa tener una mina al lado de sus hogares.

«Entonces, esa es la razón por la cual ellos están queriendo proteger el agua, la poca agua que tienen porque hay una escasez de agua en el territorio», subrayó Herrera quien cuenta con una maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de Montreal.

MiningWatch advierte que Pascua Lama 2.0 amenaza glaciares

Asimismo, indicó que desde las comunidades indígenas le han planteado a MiningWatch Canadá que Barrick Gold pretende instalar su nuevo proyecto minero en un área «que es tan sensible como son los glaciares».

«Entonces volvemos al tema del agua. Son glaciares que van a producir agua para consumo humano, pero que también como sabemos, son claves para lucha contra el cambio climático», apuntó en conversación con El Ciudadano.

Al ser consultada sobre la importancia de que se conozcan los perjudiciales efectos causados por las actividades mineras, Viviana Herrera comentó que es importante develar los mitos los discursos que la industria minera y en este caso específico, de la industria minera canadiense, «que trata de promover , tanto aquí en Canadá como a nivel internacional y en las comunidades, que la minería puede ser sustentable y que puede ser verde».

«No existe tal cosa como minería verde o sustentable y eso nosotros lo vemos en MiningWatch Canadá todos los días, en el trabajo que estemos realizando acompañando a las comunidades que son afectadas y que están en resistencia a los proyectos o a las minas en operación, o a las minas que ya han sido cerradas, porque vale recalcar que una actividad minera tiene consecuencias a perpetuidad, no significa que cuando se cierra una mina se acaban los problemas, no, porque los desechos tóxicos que se han generado durante la operación, e incluso durante simplemente la fase de exploración, quedan en el territorio, quedan en la tierra por siempre, eso es una realidad. Entonces, cuando una empresa minera especialmente como Barrick Gold habla de minería sustentable, es algo inverosímil, porque eso no existe», destacó la coordinadora del programa para América Latina de la organización.