Retroceso brutal: Gobierno retira en masa decretos clave para la protección ambiental

Una fuerte señal de retroceso marcó el inicio del gobierno de José Antonio Kast, luego de que el solicitara a la Contraloría General de la República retirar del trámite de toma de razón una amplia masa de decretos clave para la protección ambiental del país, en materia de planes de descontaminación, cambio climático, biodiversidad, calidad del aire y protección de ecosistemas, entre otros.

La medida fue oficializada mediante un oficio, con fecha de 12 de marzo, dirigido a la contralora Dorothy Pérez, que fue firmado por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial.

Con esta acción, la recién asumida administración del republicano aplicó una «motosierra» a diferentes iniciativas impulsadas durante la gestión del presidente Gabriel Boric.

“Junto con saludar cordialmente, por el presente oficio vengo en retirar del trámite de toma de razón los decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente que se indican”, se lee en el documento.

La medida afecta a 43 trámites de toma de razón de decretos supremos vinculados a distintas iniciativas registradas durante la presidencia de Boric, cambiando el escenario en la política ambiental del país.

Cabe recordar que la toma de razón y la posterior publicación en el Diario Oficial constituyen los dos actos finales que convierten un decreto en norma vigente. Sin ambos, los textos quedan en suspenso indefinido.

En concreto, un trámite corresponde al 2023, tres al 2024, veintiocho al 2025 y once trámites al presente 2026.

Entre los decretos retirados por Kast figuran los vinculados con el reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente; el reglamento para la evaluación ambiental estratégica el Plan sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Biodiversidad; el que aprueba el reglamento del Sistema de Compensación de Emisiones de Normas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero y Forzantes Climáticos de Vida Corta; la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo concerniente al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático; así como el que aprueba el reglamento que regula los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies.

También se pausó de forma indefinida el decreto relacionado con el reglamento de Compensaciones de Biodiversidad; el reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes; además del que se aprueba la gobernanza de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa y del que aprueba el reglamento para la Clasificación de Ecosistemas según Estado de Conservación y la elaboración de los Planes de Manejo para la Conservación de Ecosistemas Amenazados.

Normas de emisión y calidad del aire

En el oficio enviado a la Contraloría, el nuevo gobierno retiró Normas de Emisión para Centrales Termoeléctricas y Fundiciones de Cobre y Arsénico; así como Normas Primarias de Calidad del Aire para Plomo y Material Particulado fino MP 2,5. A lo que se suma los decretos vinculados con el Plan de Descontaminación Atmosférica para Puerto Aysén y el que establece la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las descargas de Residuos líquidos, Aguas Marinas y Continentales Superficiales.

También puso en suspenso indefinido el Decreto Supremo que establece Metas de recolección, Valorización y otras obligaciones asociadas a de Pilas y Aparatos eléctricos y Electrónicos y el reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes

Parques Nacionales y protección de especies



Entre los procesos retirados también se encuentra los relacionados con la creación cinco parques nacionales: «Salar de Gorbea», «Mar de Juan Fernández», «Nazca Desventuradas II», «Lagunas Bravas» y «Las Parinas», ubicados en las regiones de Atacama y Valparaíso.

A estos se suman la Reserva Nacional «Salar de Pedernales», las reservas de región virgen «Lagunas Collas» y «Pisacas», y el Área de Conservación de Múltiples Usos Olivares-Colorado, en la Región Metropolitana.

También se suspendieron más de diez reglamentos de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Ley N° 21.600), entre ellos los mecanismos de compensación de biodiversidad. Así como la Declaración del Pingüino de Humboldt como Monumento Natural; y os planes de recuperación de especies amenazadas como las Ranitas de Darwin.

A continuación puedes acceder al oficio enviado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Contraloría General de la República ordenandoel retiro de trámite de los 43 decretos.

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¿Suspensión o revisión de decretos ambientales?

Ante la controversia generada, desde la administración de José Antonio Kast emitieron una declaración pública en la que justificaron el retiro de 43 trámites de toma de razón de decretos, señalando que «es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores».

De acuerdo con el texto divulgado por el Ministerio de Medio Ambiente, se trata de un «proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República».

«Este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente Kast, el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes», argumentaron.

«El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República», indicó la cartera en el texto, sin embargo, no dejó claro si serán reingresados en su totalidad, sufrirán modificaciones o si algunos serán abandonados definitivamente.

Prensa MMA _Declaracion Publica Marzo 2026 by leonard0.bu1tr6g0

Aunque el mecanismo de retiro no es técnicamente irreversible, conocedores del proceso regulatorio han advertido que se trata de una decisión inédita, tomando en consideración el trabajo que existe detrás de la formulación de los 43 decretos.

«Retroexcavadoras o aplanadoras políticas quedan minúsculas»

La decisión de retirar del trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República una serie de decretos clave que regulaban contaminación, biodiversidad y protección de ecosistemas gatilló una serie de críticas transversales por parte de actores políticos y organizaciones ambientales.

Este es el caso del exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, quien a través de sus redes sociales cargó contra la medida.

“Todas las analogías sobre retroexcavadoras, o aplanadoras políticas, quedan minúsculas frente a este oficio”, afirmó.

Indicó que la decisión de retirar «TODOS los decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente en trámite para toma de razón» constituye un «horrible precedente que deja una incertidumbre jurídica total”.

Todas las analogías sobre retroexcavadoras, o aplanadoras políticas, quedan minúsculas frente a este oficio.



Se retiran TODOS los decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente en trámite para toma de razón.



Horrible precedente que deja una incertidumbre jurídica total. https://t.co/05XwMNAfPC — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) March 17, 2026

En la misma línea , el diputado Alejandro Bernales advirtió que se trata de una «mala señal» y criticó que se frene la protección de especies como el Pingüino de Humboldt.

«El Ministerio del Medio Ambiente en trámite para toma de razón. Horrible precedente que deja una incertidumbre jurídica total” añadió en X.

Por su parte, el diputado Alejandro Bernales manifestó que esto es una “mala señal: Se frena la protección del Pingüino de Humboldt”.

Mala señal: el plan de recuperación de la Ranita de Darwin también se frena. El Subsecretario de Medio Ambiente retiró la toma de razón del plan de conservación de esta especie endémica de Chile. El medio ambiente no puede ser visto como un obstáculo. pic.twitter.com/uqthVdSqRe — Alejandro Bernales 🇨🇱 (@abernales) March 17, 2026

«El Subsecretario de Medio Ambiente retiró la toma de razón de su declaratoria como Monumento Natural y de otras 40 declaratoria», complementó.

Asimismo, planteó que el «Medio Ambiente no puede ser visto como un obstáculo» para la gestión del republicano.

«Motosierra contra la naturaleza y el futuro de Chile»

Desde la agrupación y medio de comunicación socioambiental «Defendamos Patagonia2 calificaron como «un golpe brutal al medio ambiente chileno», la decisión del nuevo gobierno de ordenar el retirar de 43 decretos y reglamentos ambientales que estaban en Contraloría, los cuales se encontraban «listos para entrar en vigencia tras años de trabajo técnico y participación ciudadana».

«Normas clave sobre emisiones contaminantes, protección de salares, planes de descontaminación, resguardo de parques nacionales, fauna protegida, manejo de residuos y evaluación de impacto ambiental han sido brutalmente sacadas del proceso», lamentaron.

Alertaron que esta medida deja en el limbo avances históricos que tienen como objetivo «frenar la destrucción de ecosistemas, contaminar menos y proteger la biodiversidad que nos queda».

Criticaron que mientras la gestión del republicano destruye regulaciones, acelera el desarrollo de 51 proyectos por un monto de US$16 mil millones, «sin importar el costo ambiental».

«¡Es una motosierra contra la naturaleza y el futuro de Chile!», afirmaron, instando a la ciudadanía a no quedarse de brazos cruzados ante la magnitud de esta amenaza.

«¡Levántate, Chile! Sal a las calles, exige en redes, presiona a autoridades locales y organizaciones. Defendamos lo poco que nos queda de agua limpia, aire puro y territorios vivos», expresaron alto y claro.

Asimismo, se refirieron al presidente Kast solicitándole que reflexione y tome en consideración que «el crecimiento no puede construirse sobre la ruina ambiental»

«Escuche a la ciencia, a las comunidades y al clamor de millones que queremos un Chile sostenible, no un país devastado», indicaron.

«¡El silencio nos condena! ¡La acción nos salva!», enfatizaron desde el medio a través de una publicación en sus redes sociales.