Trabajadores de Conaf exigen renuncia de directora acusada de malos tratos

Luego de tres días en paralización los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) pasaron a una nueva ofensiva. Lo que partió demandando mejores condiciones laborales y reclamos por la contratación en cargos directivos de personas sin experiencia, pasó a exigir la renuncia de la directiva ejecutiva de la institución, Aída Baldini Urrutia.

Álvaro Aguilar, Pdte Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de Áreas Silvestres Protegidas es además administrador de la Reserva Nacional Río Los Cipreses y presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques. Cuenta que la demanda de renuncia es por el mal trato dado por la dirección ejecutiva. “El lunes presentamos una denuncia en la Dirección del Trabajo contra Baldini por un maltrato contra una directora regional del Maule, a quien trató a gritos”.

A través de un comunicado contaron que el pasado fin de semana atacó verbalmente a dicha directora Regional, la cuál presentó una denuncia formal por humillaciones, en el marco de la Ley Karin, lo que se suma a un historial de acusaciones contra la directora ejecutiva.

Carla Vargas Maldonado, Pdta de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de Conaf y vocera del Movimiento Todos Unidos Por Conaf, comentó que “no tenemos representantes de la institución como dirección ejecutiva. El gobierno, nuestro gobierno que es un gobierno que apoya a los trabajadores, que apoya a las mujeres, que firmó un convenio con la OIT para apoyarnos, está respaldando a esta persona quien incluso nos agredió verbalmente a una directora regional”.

Aguilar agregó que el gobierno “ha debido gastar en todos los años más de 100 millones de pesos pagando indeminizaciones y abogados por maltratos denunciados en contra de la directoria ejecutiva, pero el ministro y subsecretario la defienden”.

La huelga fue votada el viernes 30 de mayo pasado, siendo aprobada por la mayoría de los sindicatos de la institución forestal, como la Federación de Sindicatos Regionales de Conaf, el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores y el Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf.

PARQUES NACIONALES CERRADOS

El paro es llevada por unos 1.634 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional y afecta la red de parques nacionales y otros servicios de la institución. Se calcula que unos cincuenta parques y reservas nacionales a lo largo del país están cerrados, como los Saltos del Petrohué, el Parque Nacional Torres del Paine y Vicente Pérez Rosales, entre varios otros.

Esto implica que las áreas silvestres protegidas están sin atención a público, por lo que no podrán entrar visitantes, sean de instituciones, colegios o turistas. También se cierran las oficinas regionales, provinciales y de área, incluyendo programas y terceros; sin atención ni trabajo en terreno, sin salidas, sin uso de vehículos institucionales.

Aguilar contó a El Ciudadano que en los últimos tres años han visto reducir el presupuesto para Conaf y, en particular los parques nacionales. “Las áreas protegidas están quebradas, no tenemos ni siquiera petróleo para echar a las camionetas, no hay plata para contratar personal. Resguardamos el 20% del territorio nacional y somos alrededor de 400 guardaparques. Hay unidades que tienen más de cien mil hectáreas de protección y hay una guardaparque para cuidar sola todo ese territorio”.

El dirigente agregó que “el 95% de las unidades cerradas de todo el país. El llamado es a no asistir a las áreas protegidas al público porque las van a encontrar cerradas”. También lamentó que la Conaf no haya hecho el llamado a la comunidad a no visitar las áreas protegidas.

CAMBIOS EN CONAF Y NUEVOS DIRECTIVOS

Conaf está en un proceso de transformación institucional. Ahora el organismo pasará a llamarse Servicio Nacional Forestal (Senator), siguiendo con su dependencia del Ministerio de Agricultura y relacionado con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP), que administrará el Ministerio del Medio Ambiente.

Dentro de este proceso se han eliminado instancias importantes en la institución, colocándose además en cargos importantes a personal sin experiencia en el manejo forestal y ante emergencias de incendios. Así se eliminó la Gerencia de Fiscalización, encargada de resguardar el cuidado y mantención de los bosques nativos, cuyas tareas fueron alojadas en un departamento. Aguilar comenta que no sólo fue el cambio, sino que “colocaron como jefe de la instancia a un compadre del subsecretario de Agricultura.

“La Conaf es un botín de guerra del Frente Amplio y acá está comprometido el ministro, la subsecretaría y este gobierno. El problema es que es una institución técnica, no política y se requiere gente con trayectoria, porque no pueden tomar decisiones personas que no saben. En otra dependencia sacaron a un colega con experiencia de más de 20 años en incendios forestales y pusieron a un general de Ejército sin experiencia que asumió el lunes de la semana pasada”.

Los trabajadores de Conaf también recibieron el apoyo de Eric Campos, recientemente electo secretario general de la CUT, para quien “es un error de este gobierno que haya puesto a alguien de derecha al mando de un servicio tan importante como lo es Conaf, además los niveles de maltrato se hacen insostenibles”.

Campos agregó que “los trabajadores están pidiendo la renuncia no sólo a la directora, sino que también al ministro. Le decimos que está a tiempo para que saque a la directora, porque si no los trabajadores deberán ir directamente al presidente para que el ministro renuncie”.

El Ciudadano