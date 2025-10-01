América Latina refuerza su presencia en el espacio mediático internacional a través de TV BRICS

La red internacional de medios suma a BOLIVIA TV como aliado para intercambio de contenidos BRICS+, con traducción y difusión en más de 100 medios, reforzando la voz latinoamericana en la agenda global.

América Latina refuerza su presencia en el espacio mediático internacional a través de TV BRICS
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Red Internacional de Medios TV BRICS desarrolla la cooperación con los países socios del BRICS e inicia el intercambio de información con el Estado Plurinacional de Bolivia. El primer canal estatal en unirse a la red mediática en este país ha sido el canal líder BOLIVIA TV. El acuerdo de cooperación fue firmado por la directora general de TV BRICS, Janna Tolstikova, y el director general de BOLIVIA TV, Julio Fernando Valdivia Rodríguez.

Los acuerdos alcanzados permitirán a Bolivia recibir la información más actualizada sobre las actividades de BRICS y le darán la oportunidad de presentar su posición nacional en el ámbito mediático internacional. TV BRICS adaptará a otros idiomas el material informativo proporcionado por sus socios bolivianos, lo publicará en sus plataformas y lo difundirá a través de su red de medios de comunicación, que ya cuenta con más de 100 medios de comunicación de diferentes países del mundo.

BOLIVIA TV es el canal de televisión estatal de Bolivia, fundado en 1969 por decreto presidencial como la primera empresa televisiva del país. Su sede se encuentra en La Paz, la capital administrativa del estado, y cuenta con 11 filiales regionales.

La directora general de TV BRICS, Janna Tolstikova, señaló que la inclusión de la agenda del Estado Plurinacional de Bolivia, que celebra su 200.º aniversario de independencia, en la cobertura informativa de BRICS+ la hará más completa e interesante.

«Nos complace iniciar la cooperación con Bolivia en un año de acontecimientos históricos para este país: la celebración del 200.º aniversario de la fundación del Estado y la adhesión a los BRICS como socio. BOLIVIA TV es la principal fuente oficial de información sobre Bolivia y ofrece a la audiencia nacional una amplia gama de programas de producción propia, lo que nos permite esperar un intenso intercambio de información. Los temas que BOLIVIA TV aborda en sus reportajes y proyectos televisivos son de gran interés para la agenda creativa de TV BRICS, especialmente los materiales sobre la historia, la cultura, las tradiciones y la situación actual de los pueblos indígenas. TV BRICS está lista para difundir estos contenidos y, a su vez, ofrecer a los telespectadores de BOLIVIA TV programas y reportajes sobre las particularidades nacionales de los países miembros de BRICS y de los Estados socios de la asociación multicultural», explica Janna Tolstikova Directora general de TV BRICS.

Además de Bolivia, en la región de América Latina colaboran con TV BRICS medios de comunicación de Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, México, Chile y Uruguay. Entre los países socios de BRICS, también intercambian contenidos con TV BRICS medios de Bielorrusia, Vietnam, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia y Nigeria.

En 2025, TV BRICS fue socio del tercer Festival Latinoamericano de Animación Amateur: “ANIMATEUR” y del IV Festival Internacional de Cine «Leones de Fuego», donde también organizó una proyección especial de documentales de directores de los países BRICS+.

Relacionados

El Ciudadano

Santiago acoge seminario sobre oportunidades BRICS para Chile y América Latina

Hace 3 meses
El Ciudadano

En el foro mediático celebrado en Brasil se presentó una iniciativa de cooperación entre los medios de comunicación de los países BRICS en el ámbito de la IA

Hace 3 meses
El Ciudadano

TV BRICS facilitará vínculos profesionales en energía entre Rusia y América Latina

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jóvenes líderes de los BRICS y la OCS se reunirán en Kazán

Hace 2 meses
El Ciudadano

Analista de CGTN Fan Yimin: La moneda única de los BRICS puede convertirse en una herramienta clave para los pagos transfronterizos

Hace 3 meses
El Ciudadano

Rusia presenta el primer Mapa digital de las Zonas Económicas Especiales de los países BRICS

Hace 1 semana
El Ciudadano

Defensor de los derechos humanos, Alexánder Ionov: “El papel de los BRICS se multiplicará en cinco años”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Experto indio señala la necesidad de establecer una secretaría permanente para los BRICS

Hace 3 meses
El Ciudadano

En el Centro de Medios BRICS+ de Moscú se debatió sobre el desarrollo del arte teatral en Rusia y en el extranjero

Hace 5 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano