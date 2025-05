Amplia condena en redes a Contigo en la Mañana por burlarse en pantalla de conductor mientras era multado

Durante la tarde del viernes Chilevisión se vio obligado a sacar de sus redes sociales una noticia que destacaba la agresión sufrida por el notero Tomás Cancino por un conductor que era multado por carabineros al llevar en mal estado la patente. La narrativa omitía que tanto el notero como los rostros en pantalla se reían del estado de la placa, lo que fue recalcado por quienes comentaban el posteo de la noticia en X o Instagram.

El hecho se originó cuando el notero estrella del programa Contigo en la Mañana de Chilevisión se concentró en el mal estado de una patente de un conductor que era multado por carabineros en una fiscalización televisada desde Las Condes. Como se había borrado el último número de la placa, el dueño lo había remendado encima, lo que fue causa de la infracción cursada.

Mientras los policías escribían el parte, el notero y los presentadores del matinal se mofaban del estado de la placa. “La arregló como pudo, pero es la patente”- comentó el notero en pantalla.

La mofa provocó la molestia del conductor, quien se acercó a Cancino y le dijo:

– Te voy a darte un consejo: de pana, así en serio, trata de no burlarte de la gente, porque al final es gente que no tiene los recursos.

– Tú tienes que cumplir con lo que exige la ley- respondió el notero, lo que provocó la molestia del conductor, quien acabó dando un manotazo al micrófono, interviniendo inmediatamente carabineros que lo apresaron.

– No cumple con las leyes del transito, además es extremadamente agresivo. Cumple con las leyes, que es lo mínimo, acá tu no estás cumpliendo con las leyes- siguió pontificando Cancino, mientras la cámara mostraba como el conductor era ingresado en la patrulla policial.

AVALANCHA DE CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Si bien, Chilevisión presentó la noticia su web site y en redes destacando la agresión sufrida por el periodista, los comentaristas destacaron la falta de empatía y la actitud del periodista.

Fue tal la avalancha de críticas que el canal acabó sacando el posteo de la noticia en X.

De igual modo conseguimos pillar algunos comentarios, los que si son acogidos con modestia por los protagonistas del incidente, les da un excelente material para generar un producto televisivo de mejor calidad.

Hasta antes de ser borrada, a eso de las seis de la tarde del viernes, la nota sumaban más de mil comentarios, siendo casi todos críticos con la performance de Tomás Cancino y el enfoque de la noticia, el cual se esforzó en destacar el golpe dado al micrófono por el conductor.

Algunos de los comentarios fueron:

– notero: bufon y burlesco,se burla de la gente humilde con descaro,pero ante el poderoso es un sumiso. notero,no eres juez ni policía solo un payaso tv.

– No es defender a nadie pero el tipo ya está caliente por el parte que le estaban van sacando y no puedes cómo periodista empezar a burlarte sea o no para la persona en cuestión.

– Y que esperaban?, era cuestión de tiempo que pasara, no sé cómo no pasó antes…No se hagan los wnes, menos, víctimas!

– Dejen de molestar a la gente más humilde. Nadie defiende que la gente ande sin documentos al día. Pero el notero solo va a molestar y humillar a las personas

– duro con los débiles y blando con los poderosos, así se ve la prensa hoy en día. Han transformado las fiscalizaciones en un show mediático, muy alejado de los fines periodísticos

– Si bien no es delito grabar personas en la calle, están provocando a que esto pase. Más encima el hombre se detiene a explicarles y el periodista es prepotente. No esperen cortesía de la otra parte, encienden los ánimos y después se hacen las víctimas. Usen el criterio

– Los «noteros» cansan,con la gente humilde son choros, pero con políticos poderosos se cagan enteros. Los matinales intoxican las mañanas en Chile.

– Esto no es periodismo, es sensacionalismo. No se trata de defender el delito, sino la dignidad de las personas. Su trato es ofensivo, indigno y cruel.

– Paren el weveo los matinales de acosar gente por faltas menores. Que tengan una multa pendiente o un atraso en el permiso de conducir no los hace unos delincuentes, ni les da el derecho perseguir y denostar a nadie.

– Fuiste a la universidad 5 años , para estar reportando si andan con los papeles en regla o no. Además CHV toda la mañana reportando esto, no habrán cosas más importantes en este país que no van y reportan. De las 8 de la mañana hasta las mismas 12 en lo mismo, se pasaron.

– Háganse una autocrítica y evalúen como hacen el “trabajo” que es bien deplorable, NADA justifica la violencia pero trabajan como las monas y no solo en despachos así, su línea editorial es pésima.

– Quieren morbo al mandar a un saco wea a ver cómo los multan y quitan auto a las personas , por qué no va a un consultorio en la mañana hay tendrá donde enseñar el sufrimiento de la gente o mejor valla a los hospitales a enseñar cuantas horas está la gente por una atención

– Fácil…. Cuando salga en vivo a hacer fiscalizaciones todos cambien canal. Eso lo van sentir ya q viven del rating, sin esto no tienen auspiciadores. Igual no es grato verlos hasta 2 horas mofándose de los q por motivos personales no han podido ponerse al día, tengan más tino.

– Que falta de respeto de este canal de televisión y poca empatía hacia las personas yo creo que uno también tiene derecho a que no lo graben es un momento complicado para los chóferes muchas veces no se tiene todo en regla por problemas económicos no siempre son delincuentes

– Harto que molestan con weas de cobertura de fiscalizaciones. Aburren. No creo que sea noticia trascendente ni menos educativa. Periodistas de cartón: eduquen e informen de verdad!!

– Vayamos en masa al CNTV a realizar la denuncia contra el periodista y el canal por reírse de la gente.

Las cifras de las últimas sanciones publicadas por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) señalan que el año 2022, el programa Contigo en la mañana de Chilevisión fue sancionado en tres oportunidades con multas cuyo monto oscilaba entre las 150 y 202 UTM. Las causas fueron por emitir en horario de niños contenidos inapropiados, emitir notas que permitían identificar a menores en situación de especial vulnerabilidad y, por lo cual nuevamente podría el canal ser sancionado, haber afectado la honra, vida privada, intimidad e integridad psíquica de protagonistas de sus noticias.

En tanto, en Instagram, el posteo aún estaba vigente pasada las nueve de la noche. De los 9.530 comentarios, la casi totalidad planteaba el mismo foco de críticas reseñadas.

Esperemos para la próxima semana que los periodistas de los matinales comiencen a buscar otros temas para informar, porque esperar la habitual llamada de carabineros que les avisa donde estarán fiscalizando y montarse casi un tercio del programa a partir de eso, según dan cuenta las redes, tienen bien cansados a los chilenos.

