Exdirectora de El Ciudadano gana Premio de Periodismo del Museo de la Memoria por reportaje sobre Francisca Sandoval

En mayo pasado, El Ciudadano publicó el reportaje “El Archivo Sandoval: Los registros inéditos de una mirada que fue silenciada”. La investigación realizada por la periodista Josefa Barraza, quien ese entonces ejercía como directora de este medio, retrató la vida y trayectoria de la fotorreportera Francisca Sandoval, asesinada en 2023.

Dicho reportaje fue reconocido con el premio de Periodismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) que distingue aquellos trabajos que destacan por su compromiso con la verdad y los derechos humanos.

En esta edición, Barraza obtuvo la distinción en la categoría Mejor Trabajo de Prensa Escrita

Según se mencionó en la ceremonia de premiación, que se llevó a cabo el martes en el auditorio del Museo de la Memoria, en la comuna de Quinta Normal, la actual directora de Contrapoder Chile recibió este reconocimiento debido a su recopilación y trabajo de recuperar el registro fotográfico de Sandoval, lo que permitió reivindicar y visibilizar su trabajo y rol periodístico en el medio Señal 3 La Victoria.

Al momento de recibir el galardón, Josefa Barraza invitó a subir al escenario a Mireya Astudillo, madre de Francisca Sandoval, para que fuera ella quien sostuviera físicamente el reconocimiento.

En sus palabras de agradecimiento, la ganadora enfatizó el valor del oficio periodístico en contextos de violencia y censura.

“La mejor manera de recordar a Francisca es a través de lo que hizo como periodista. El periodismo como tal es una herramienta para la democracia. No debemos tener miedo, debemos resistir”, afirmó..

Archivo Sandoval

Publicado en mayo de 2025 en El Ciudadano, a pocos días de cumplirse tres años del asesinato de Sandoval, el reportaje de Barraza, en colaboración con Señal 3 La Victoria, presentó una exhaustiva recopilación y análisis del archivo fotográfico inédito que la joven reportera había capturado durante su trabajo en el medio comunitario.

El material incluyó tanto imágenes familiares de la infancia y adolescencia de Sandoval como potentes registros de manifestaciones sociales y vida cotidiana en poblaciones, reflejando su mirada comprometida y aguda.

Pero la investigación fue más allá de lo fotográfico. A través de una rigurosa labor de reportería, Barraza logró confirmar tres hallazgos críticos para el caso judicial: la desaparición del arma que mató a Francisca, la inexistencia de un sumario de Carabineros, y el relato de una testigo clave que estuvo en la misma esquina que la fotoreportera ese 1 de mayo de 2022 cuando Marcelo Naranjo, uno de los «pistoleros» del Barrio Meiggs y vendedor ambulante del sector, ocupó una pistola Glock 40 para atacarla a «sangre fría», arrebatándole la vida.

Otros galardonados y reconocimiento a la trayectoria

La ceremonia también premió otros destacados trabajos periodísticos. En la categoría prensa escrita, fueron reconocidos reportajes como “La historia de Claudine: capturada para ser sirvienta” de la revista Sábado, “El vacío de Francisca” y “De Gaza a Santiago: El viaje sin retorno de Mohammed y Rasha”, entre otros.

Además, se otorgó un reconocimiento especial a la trayectoria del veterano periodista Mario Aguilera, por su aporte sostenido al periodismo de derechos humanos y memoria a lo largo de décadas.

El reportaje “El Archivo Sandoval: Los registros inéditos de una mirada que fue silenciada” permanece disponible para su lectura en el sitio web de El Ciudadano, sirviendo como un documento vivo y un permanente llamado a no olvidar.