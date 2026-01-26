Joven israelí se vio en TV presentada como víctima fatal de las protestas en Irán, pero estaba en su casa: «Nunca pensé que me pasaría esto»

Una insólita situación vivió una joven israelí que estando en su casa viendo TV, se vio en la pantalla siendo presentada como una de las víctimas fatales de las protestas en Irán.

«Nunca pensé que me pasaría esto en mi vida… ¡Estoy en mi casa!», escribió la joven en una publicación en la red social Tiktok, acompañando un video del momento en donde se aprecia claramente su foto en la televisión, con el titular «Informe: Cuatro judíos asesinados en protestas en Irán».

Según consignaron medios internacionales, el padre de la joven también reaccionó a la situación y con un toque de humor negro, comentó que su hija «no estuvo en Teherán la semana pasada (…) Canal 12, un canal de tontos», señaló en referencia a la estación televisiva que compartió la falsa información.

❌ Así te opera el sionismo y sus mentiras contra Irán



🔺 Una israelí se sorprende al ver cómo la tv del régimen la presenta como supuesta víctima de recientes sucesos en Irán para acusar al país persa de matarla.



🔗 MÁS DETALLES: https://t.co/SlsfU8wvLe pic.twitter.com/ZUkesl3Yi0 — HispanTV (@Nexo_Latino) January 26, 2026

