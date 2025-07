Desde el pasado lunes 16 de junio, a través a través de Telecanal, que transmite en la señal 2.1 de la televisión abierta, comenzó a emitirse la programación de RT en español que incluye contenidos producidos en Moscú, boletines informativos, reportajes, paneles de análisis y documentales, entre otros.

Pese a una campaña de descrédito impulsada por sectores de la derecha, los niveles de audiencia y confianza en el canal han ido aumentando, debido a que ofrece una perspectiva diferente sobre las noticias y acontecimientos mundiales.

Un tipo de contenido que contrasta con el escenario de censura y medios «comprados» que se evidencia en Chile, tal y como advirtió RT en un reportaje.

«Cuando vi el revuelo que causó la llegada de la señal de RT a la televisión abierta en Chile, pensé que sería bienvenida. Pluralismo puro, ¿no?, pero no. La primera reacción fue clamar por censura. Eso, como periodista chileno, me decepcionó, no pude evitar recordar episodios recientes, seguro se les viene a la cabeza la dictadura, pero yo hablo de hechos más recientes, del manejo informativo durante el estallido social del 2019 y de como el tono de muchos medios cambió, poco después. Son percepciones. Los hechos son los que importan», planteó Mauricio Ampuero, periodista chileno de RT,

Recordó que tan solo unas pocas horas después de que apareciera en la señal de Telecanal el logo de RT, diputados de la UDI exigieron que el Consejo Nacional de Televisión lo sancionara..

80% de los medios de televisión abierta son controlados por tres grupos económicos

«La paradoja nadie cuestiona que CNN Chile propiedad de Warner Bross. Discovery transmite veinticuatro horas en la señal abierta en Chile desde el año 2008, la estación controlada por la familia Luksic también hablaba de televisión sin soberanía y exigió sanciones, pero ¿quién define la soberanía? cuando el 80% de los medios de televisión abierta chilena son controlados por tres grupos económicos», indicó.

Afirmó que en Chile «la pluralidad no abunda», ya que unos medios pertenecen al Estado y otros a los grandes intereses económicos, «es por eso que muchos defienden el argumento de que sumar una señal extranjera amplía la diversidad informativa».

«Es un efecto paradójico y que puede redundar precisamente en propiciar un efecto inverso al que al que se al que se busca porque la manera de que estos contenidos lleguen a Chile no está solamente condicionado a la señal Telecanal sino que están todas las redes de internet que permitirían el acceso de esta de estos contenidos, porque acá quiero resaltar de que lo que se está censurando son contenidos», señaló el periodista Gustavo Burgos.

Por su parte, el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal arguyó que los medios chilenos se rigen por intereses políticos y económicos «y por tanto queda absolutamente descartada cualquier posibilidad de tomar a un canal bajo esa perspectiva y los canales chilenos en otra».

«Entonces, indudablemente nos encontramos ante una decisión de temor, y le digo temor porque en general la población las redes, aquellos que están hablando de RT en Chile, agradecen que haya presencia de otra manera, de otra forma de enfocar las noticias», apuntó.

Desconfianza hacia la televisión abierta impulsó los medios alternativos

En el reportaje, Mauricio Ampuero destacó que estudios, apuntan a que en el 2019 la desconfianza hacia la televisión abierta impulsó los medios alternativos y streaming independientes producto de la falta de credibilidad a los medios tradicionales de la televisión y la prensa escrita chilenos.

«Por ejemplo, más del 90% de los encuestados sostuvo que los periodistas no aportaron en medio de la crisis o que la cobertura era parcial y mostraba mayoritariamente un sesgo de violencia. Tras el plebiscito para aprobar o rechazar una nueva Constitución las líneas editoriales cambiaron, pero la diversidad de enfoque siguió siendo la misma.

«Mientras algunos medios como El Mercurio o La Tercera publicada mayoritariamente sus titulares haciendo referencia al rechazo, otros como The Clinic lo hacían con una evidente alusión hacia el apruebo, una inclinación marcada incluso a los temas internacionales, la mayoría de los grandes diarios y noticieros chilenos reprodujeron sin mayor contraste la retórica de Kiev y las agencias occidentales. una práctica que redujo la pluralidad de voces, facilitó la circulación de los relatos heroicos posteriormente desmentidos y terminó dañando la confianza pública en la prensa. Así historias como el fantasma de Kiev o la defensa épica de la isla de la serpiente fueron asumidas como ciertas por los medios chilenos aunque luego se demostró carácter propagandístico», recordó.

«Personalmente siento de que Canal 13 es un canal lamentablemente muy conservador y está dirigido a al tema de la iglesia católica y por lo mismo RT es un canal diferente, un canal distante, un canal de noticias que sientes que no va a temer decir lo que tenga que decir», señaló un ciudadano consultado por RT.

«No hay un periodismo investigativo, no hay no hay no hay creatividad, entonces yo me arranco de la de la televisión y de los programas ordinarios. Así yo encontré a RT», comentó otro.

Ampuero también destacó que RT en español es hoy uno de los canales internacionales más distribuidos en América Latina, ya que tiene frecuencia propia en televisión abierta, en diez países, entre ellos Argentina, México, Perú, Venezuela y Panamá. Además de estar presente en más de 1.200 operadores de cable y retransmitido en 116 canales locales en 18 países y «en ninguno de estos países su emisión ha generado controversias».

«Soy periodista y creo en los datos. ¿RT está financiada por Rusia?. Sí, como la BBC o Deutsche Welle; CNN Chile lo está por un holding estadounidense. Los medios chilenos pertenecen a una élite y la audiencia no está conforme con ellos, es necesaria la diversidad. El denominador común no es la bandera, es la audiencia, su derecho a comparar versiones y sacar conclusiones, atacar una señal solo porque incomoda no es proteger a Chile», aseveró.