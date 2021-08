10 obras imperdibles de Jorge Luis Borges

El escritor argentino, Jorge Luis Borges, nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Se le considera uno de los autores más destacados y una de las grandes figuras literarias de la lengua española del siglo XX. Durante su infancia, aprendió muy bien inglés gracias a su abuela materna. Con tan solo ocho años de edad escribió una fábula llamada La Visera Fatal, basándose en el libro del Quijote, un año después haría una traducción al español del libro El príncipe feliz, de Oscar Wilde.

Leer de su enorme catálogo es algo que todos tenemos que hacer. Por ello, en esta ocasión te dejamos una lista de diez libros que, sin duda, disfrutarás de este gran escritor:

Inquisiciones

Este libro vió la luz en 1925. Se le considera de sus mejores trabajos. El tema de la tradición hispánica clásica fluye con la contemporánea, vinculada a la cultura anglosajona. En él se encuentran ya gran parte de los temas y obsesiones recurrentes del argentino, así como el sello inconfundible de su estilo.

La muerte y la brújula

Esta obra se publicó en el año de 1951. Es un cuento policial donde un detective, Erik Lönnrot, investiga crímenes que se han cometido en su ciudad. El argumento trata sobre asesinatos que se cometen el día 3 de cada mes.

El Aleph

Dieciocho relatos filosóficos y sobrenaturales entre los que se encuentra uno de los relatos más admirados: El Aleph. Publicado por primera vez en 1945, el cuento que da nombre al volumen aborda el infinito, uno de los temas recurrentes en la literatura de Borges.

El libro de arena

Esta obra se terminó de editar en 1975. Es un cuento que pertenece a un libro que lleva el mismo nombre y el narrador es el mismo autor: Borges. El protagonista recibe de manos de un vendedor un extraño libro de arena en el que la numeración de las páginas no es sucesiva y cuando se pasa una página ya no es posible volver atrás.

Ficciones

Este libro de cuentos fue publicado en el año de 1944. Está compuesto de dos partes: una llamada “El jardín de senderos que se bifurcan” y la otra “Artificios”; esta obra posee dos prólogos y es considerada como una de las mejores obras del escritor. Este libro ha sido muy aclamado por la crítica considerándolo incluso como uno de los libros que ayudaron a definir la literatura universal del siglo XX.

El informe de Brodie

Esta obra consta de once cuentos. Las tramas no tienen relación entre sí pero se basan principalmente en el destino y la ética. Según las palabras del autor: «Los cuentos son directos», no los cataloga como sencillos porque en su opinión no existen palabras que lo sean.

El idioma de los argentinos

Esta obra se editó por primera vez en 1928. A través de este libro, Borges presenta tres directrices que están presentes a lo largo de la obra. La primera de ella es el recelo por el lenguaje. La segunda es el misterio y la esperanza que produce la idea de eternidad.

Para las 6 cuerdas

Publicado en el año de 1967, en esta obra, el autor muestra la admiración por el género musical de la milonga, muy popular tanto en Uruguay como en Argentina.

Prólogos con un prólogo de prólogos

Esta obra reúne algunos prólogos que Borges escribió durante más de 50 años sobre una diversa selección de autores y obras.

Historia de la eternidad

Esta obra cuenta con dos ensayos, uno de Quevedo y otro de Johnson. En el ensayo que da título al libro, y que viene complementado por dos más: “La doctrina de los ciclos” y “El tiempo circular”, donde el autor diserta acerca del tiempo y la eternidad, desde un punto de vista filosófico.