5 canciones románticas para San Valentín

Durante estas fechas buscamos maneras de poder unirnos y demostrar nuestro amor; que mejor que hacerlo a través una melodía.

En este artículo recopilamos cinco canciones para poder inspirarte a ti y tu pareja a tener hijos este 14 de febrero; de igual manera podrán ayudar a acrecentar y complementar su amor.

Thousand Kisses Deep (2001) – Leonard Cohen

La virtud de renunciar a todo, incluída la dignidad, no es atributo de únicamente las mujeres sino también de un hombre enamorado a profundidad. Leonard Cohen elige las palabras con exactitud quirúrgica y las apila con belleza y orfebrería para embelezarnos en su oda a un amor abnegado que se es posible concebir y a su desencanto subsiguiente. La sensualidad del tiempo lento de su canción y su cavernosa voz de hombre curtido hacer florecer el deseo y la fantasía en la promesa de la noche y el romance.

La frase: «Y a veces cuando la noche es lenta, el infeliz y el humilde recogemos nuestros corazones y vamos a un millar de besos de profundidad»

Belong To You (1998) – Lenny Kravitz

La mayor virtud de Lenny Kravitz es también su peor defecto: su habilidad por sintetizar, transformar y actualizar con éxito sus mayor influencias musicales -desde John Lennon pasando por Sly & Family Stone, Nazareth hasta Prince, entre otros- le quita credibilidad y valor como un compositor de estilo e inspiración original. Después del oscuro y pesimista Circus, Kravitz regresa exorcizado del dolor causado por la muerte de su madre y su divorcio con Lisa Bonet para celebrar la vida, la paternidad y el amor. Con el simple y precioso I Belong To You le tocó el turno a Bob Marley para ser reciclado, destilado y estilizado a una nueva generación.

La frase: «Tú me levantas hacia lo más alto. Tu amor incondicional me lleva al paraíso. Te pertenezco y tú, tú me perteneces también»

Sexual Healing (1982) – Marvin Gaye

La dulce y aterciopelada voz sensual del genio Marvin Gaye tuvo su canto de cisne antes de caer asesinado a manos de su propio padre en un trágico altercado. Su mayor éxito de ventas era una excitante súplica a su amante para que le alivie de su dolor con un poco de amor y contacto carnal. El juego de palabras e ideas resultan sensuales y divertidas cuando el carisma de Gaye echa a andar y la velada empieza a volverse interesante.

La frase: «Oh, bebé, estoy caliente como un horno. No puedo aguantarlo por más tiempo, es cada vez más y más fuerte. Y cuando tengo éste sentimiento necesito alivio sexual. Alivio sexual, bebé. Me hace sentir bien, me ayuda a aliviar mi mente»

You Look So Fine (1998) – Garbage

El sutil sadomasoquismo de Shirley Manson se traduce en su quejoso deseo por complacer a su amante de las maneras que la noche les ofrezca. A medio camino entre víctima o victimaria, la vocalista borra ésa tenue línea para abrir paso a la ambigüedad y, de ése modo, seducir con confuso encanto y absoluta decisión por probar el dolor físico o emocional.

La frase: «Luces tan bien, quiero romper tu corazón y darte el mío. Me estás poseyendo. Es tan enfermizo, me tienes tirada y encadenada. Escucho tu nombre y vuelvo a caer»

Otra noche en Miami (2019) – Bad Bunny

En el reggaeton no encontramos las letras más elaboradas, sin embargo si esos sonidos que avivan la union entre dos personas. A medida de que la canción avanza, esos sonidos sutiles de sintetizador de los 80′ generan un aura de sensualidad.

La frase: «Y recuerdo que me lo decías, que si no cambiaba, te perdía, como quisiera volver a esos días»

EN

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com