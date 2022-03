8M: Protestan contra violencia feminicida con zeppelin en CDMX

En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, un globo zeppelin voló en el cielo de Ciudad de México con la leyenda «ninguna en el olvido». Ciudadanos capitalinos se vieron sorprendidos ante la presencia de este dirigible. Con un mensaje de protesta para recordar que cada día ocurren 10 feminicidios en el país.

«Ninguna en el olvido» y «10 feminicidios diarios» eran los mensajes que mostraba el zeppelin que surcó los cielos un día antes del 8M. El dirigible se pudo ver desde varios puntos de la ciudad, como avenida Reforma, Chapultepec y el Centro Histórico.

Las feministas aseguraron que volaron el dirigible «con dolor en el cielo» porque «en el cielo estamos todas». Asimismo, recordaron que entre marzo de 2021 a marzo de 2022 hubo en México aproximadamente 10 asesinatos de mujeres diarios. No obstante, aseguraron que «nosotras no somos cifras ni datos».

Aprovecharon también para exigir justicia para las familias de las víctimas de feminicidio. Sentenciaron que no van a dejar de protestar en contra del «México feminicida en el que vivimos».

«Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas».