A dos décadas del 11-S ¿Será posible otro mundo?

Exactamente hace 20 años, el martes 11 de septiembre de 2001 a tempranas horas de la mañana el mundo quedó atónito. El corazón de Estados Unidos, la primera potencia del mundo se veía golpeada por el terrorismo. Todo el planeta lo vio por televisión como si fuera una película hiperrealista de Hollywood. Pero fue mucho más que eso. Dos décadas después del derrumbe de la Torres Gemelas y un ataque al Pentágono, en donde murieron cerca de 3 mil personas, hay un antes y un después en la historia contemporánea de Estados Unidos y el mundo.

Es difícil olvidar las imágenes de la nube gigante que tapó Manhattan después de los ataques y el pánico de miles de personas que veían amenazada su seguridad. “United States under attack”, decían los titulares de TV y los cables de noticias en ese mismo instante. Lo cierto es que el mundo ya no sería un lugar seguro. Lo locura del terrorismo, sea adonde sea, y el delirio de las potencias por homogenizar el poder y la riqueza, sencillamente han hecho del planeta un lugar no solo devastado naturalmente, sino además, enormemente desigual y amenazado de conflictos en diferentes zonas.

Después de 20 años de esta tragedia, Estados Unidos retira sus tropas de Afganistán y los Talibanes vuelven al poder, ¿volvemos a fojas cero? Biden es cuestionado mientras aún hay 1.106 restos humanos encontrados en el World Trade Center que no han sido identificados. “No importa cuánto tiempo pase desde el 11 de septiembre de 2001, nunca olvidaremos”, dijo Bárbara A. Sampson, jefa de la oficina forense de la ciudad de Nueva York.

Aunque 20 años no es nada, la guerra contra el terrorismo ha tenido un costo de 5,6 billones de dólares. Todos los sistemas de control y vigilancia aumentaron y las libertades públicas se han visto amenazadas por protocolos estrictos de seguridad, se ha estigmatizado al mundo árabe y el ingreso de ciudadanos musulmanes a algunos países y todos nos hemos sentido más vulnerables.

El terrorismo luego golpeó a Madrid, Londres, París, Turquía, Nueva Zelanda y otras ciudades del mundo. Más tarde, las autoridades norteamericanas serían denunciadas por aplicar torturas en Guantánamo, y con eso hay quienes comienzan a hablar ya de una guerra de civilizaciones.

El planeta, dos décadas después es azotado por una pandemia que ha dejado más de 4 millones y medio de muertos y los conflictos no cesan. El cambio climático es una amenaza escalofriante y la guerra comercial entre China y Estados Unidos son parte del nuevo orden mundial en donde las democracias se han debilitado ¿Será posible otro mundo?

Patricio Olavarría es periodista y Máster en Comunicación Política.

También es Docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Las Américas (UDLA)

