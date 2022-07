A gritos «corren» a Claudia Rivera de casillas de votación en Guadalupe Hidalgo

Al grito de «fuera Claudia», un grupo de personas «corrió» a la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco del centro de votación de la colonia Guadalupe Hidalgo.

La exalcaldesa arribó al módulo de votación para acompañar a su hermano David Rivera Vivanco quien es uno de los candidatos a consejero del distrito 11.

Sin embargo, en cuanto bajó del vehículo en el que se trasladada un grupo de personas comenzó a gritar «fuera Claudia» mientras ingresaba al centro de votación.

La escena se volvió a repetir al momento en el que Rivera Vivanco salió del lugar, el cual abandonó rápidamente.

Por otra parte, la integrante del comité organizador del proceso, en entrevista para El Ciudadano México afirmó que no contaba con denuncias formales dentro del proceso a pesar de las quejas de los militantes de Morena.

Al respecto, Rivera Vivanco volvió a invitar a los militantes de Morena a denunciar formalmente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido cualquier anomalía.

Agregó que no «sirven» las evidencias de «redes sociales» para poder investigar y sancionar a los probables responsables.

«En este momento todavía no tenemos un estimado pero seguimos vigilando cada una de las etapas, tenemos que estar muy pendientes y captar todas las evidencias pero se debe denunciar formalmente porque necesitamos la parte de las evidencias y no hay suficientes solamente en redes sociales, si no se hacen también en la parte institucional y formal».

Claudia Rivera Vivanco

Exalcaldelsa de la ciudad de Puebla